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ВОЗ дала рекомендации по использованию искусственного интеллекта в медицине

26 января 2024, 08:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
штучний інтелект
Источник: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила рекомендации для работников сферы предоставления медицинских услуг по обеспечению надлежащего использования искусственного интеллекта (ИИ) для укрепления и защиты здоровья населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины

Диагностика и лечение

— В частности, ВОЗ видит перспективу использования искусственного интеллекта врачами для диагностики и клинического лечения, например, ответы на письменные запросы пациентов, — говорится в сообщении.

Также технология предоставит возможность использования ИИ непосредственно пациентом, например для исследования симптомов и лечения.

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Канцелярские задачи

Кроме того, большие мультимодальные системы управления данными могут выполнять канцелярские и административные задачи, такие как документирование приемов пациентов в электронных медицинских записях.

ИИ может быть и вовлечен в научные исследования и разработку лекарств, в том числе обнаружение новых лекарственных соединений.

Система здравоохранения

Отдельно в предлагаемых рекомендациях отмечается, что технологии генеративного искусственного интеллекта имеют потенциал для улучшения системы здравоохранения, но только при условии, что те, кто разрабатывает, регулирует и использует эти технологии, полностью учитывают связанные с ними риски.

Предостережения ВОЗ

ВОЗ также предостерегает, что системы ИИ могут учиться на материалах с информацией низкого качества или с предвзятой информацией на основе расы, этнического или личного происхождения, пола, гендерной принадлежности или возраста, что может нанести ущерб людям при использовании такой информации.

Источник
Минздрав
Теги
ВООЗ Медицина Штучний інтелект
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