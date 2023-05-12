Это уже назвали настоящим прорывом в медицине. Исследователи из Эдинбургского университета могут гордиться, потому что именно их разработка получила такую высокую оценку.

Речь идет об алгоритме на основе искусственного интеллекта, который диагностирует инфаркт миокарда с поразительной точностью — 99,6%!

В исследовании приняли участие 10 038 пациентов из Шотландии, которых в разное время доставляли в клинику с подозрением на инфаркт.

Уже понятно, что разработка CoDE-ACS значительно облегчит работу отделений неотложной помощи и пригодится пациентам, которые испытывают боль в груди, чтобы либо подтвердить возможный инфаркт, либо успокоить людей.

Это последнее — быстрое определение “не инфаркт” — способно существенно снизить количество госпитализаций и выделить пациентов, которым не нужна стационарная медпомощь.

Пока что для подтверждения инфаркта измеряют уровень тропонина в крови. Однако этот анализ не учитывает такие факторы, как возраст, пол, сопутствующие заболевания, которые могут влиять на показатели этого белка, что существенно затрудняет диагностику.

Джерело: MailOnline