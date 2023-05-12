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Діагностика інфаркту: штучний інтелект показує точність 99,6%

12 Травня 2023, 18:49
Валентина Андрейко журналістка
інфаркт
Джерело: Pixabay

Це вже назвали справжнім проривом у медицині. Дослідники з Единбурзького університету можуть пишатися, бо саме їхня розробка отримала таку високу оцінку.

Йдеться про алгоритм на основі штучного інтелекту, який діагностує інфаркт міокарда з точністю, що вражаэ — 99,6%!

У дослідженні взяли участь 10 038 пацієнтів із Шотландії, яких у різний час доставляли у клініку з підозрою на інфаркт.

Уже зрозуміло, що розробка CoDE-ACS значно полегшить роботу відділень невідкладної допомоги і стане у пригоді пацієнтам, які відчувають біль у грудях, щоб або підтвердити можливий інфаркт, або заспокоїти людей.

Це останнє – швидке визначення “не інфаркт” – здатне суттєво знизити кількість госпіталізацій і виокремити пацієнтів, яким не потрібна стаціонарна меддопомога.

Поки що для підтвердження інфаркту вимірюють рівень тропоніну в крові. Однак цей аналіз не враховує такі фактори, як вік, стать, супутні захворювання, які можуть впливати на показники цього білка. Що суттєво утрудняє діагностику.

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Джерело: MailOnline

Теги
Інфаркт Шотландія Штучний інтелект
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