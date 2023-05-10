Юрій Рак – професійний кікбоксер, дворазовий чемпіон України, чемпіон світу та майстер спорту міжнародного класу. Ніколи раніше не скаржився на проблеми з серцем.

У львівській лікарні Святого Пантелеймона вважають, що Юрія вдалося врятувати лише тому, що він вчасно звернувся по медичну допомогу – протягом 2 годин від появи перших симптомів. Бо потім було б складніше.

Саме інфаркт міокарда посідає перше місце у списку найпоширеніших причин смертності в Україні. Згідно зі спостереженнями МОЗ, через війну такі хвороби, як інфаркт, помолодшають ще на 10-15 років.

Кікбоксер пригадує, що напад стався раптово у спортзалі. Несподівано відчув незвичну важкість у грудях. Вирішив припинити тренування і їхати додому. Але в машині чоловіку знову стало зле – груди охопив жар і біль. Він зателефонував дружині, а та, зрозумівши, що справи серйозні, тут же викликала швидку просто до його авто.

Пацієнта уже в критичному стані доставили у невідкладне відділення лікарні Святого Пантелеймона.

Симптоми свідчили про гострий інфаркт міокарда. Кардіологи встановили, що коронарна артерія пацієнта – закупорена. Через гостре порушення кровопостачання вже почалося пошкодження та відмирання серцевого м’яза.

Необхідна була невідкладна операція.

Через судину на стегні Юрію ввели спеціальний катетер і ним доправили до закупореної артерії стент, щоб розширити судину і відновити кровопостачання серця.

Стентування пройшло успішно.

Ще два тижні після операції Юрій проходив реабілітацію в Центрі медичної реабілітації в Брюховичах. Кікбоксера виписали без жодних ознак серцевої недостатності.

Він планує продовжити активно займатися спортом.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова