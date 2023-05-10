Юрий Рак — профессиональный кикбоксер, двукратный чемпион Украины, чемпион мира и мастер спорта международного класса. Никогда раньше не жаловался на проблемы с сердцем.

Во львовской больнице Святого Пантелеймона считают, что Юрия удалось спасти только потому, что он вовремя обратился за медицинской помощью. Именно в течение 2 часов от появления первых симптомов. Потому что потом было бы сложнее.

Именно инфаркт миокарда занимает первое место в списке самых распространенных причин смертности в Украине. Согласно наблюдениям Минздрава, из-за войны такие болезни, как инфаркт, помолодеют еще на 10-15 лет.

Кикбоксер вспоминает, что приступ произошел внезапно в спортзале. Неожиданно почувствовал непривычную тяжесть в груди. Решил прекратить тренировку и ехать домой. Но в машине мужчине снова стало плохо — грудь охватил жар и боль.

Он позвонил жене, а та, поняв, что дела серьезные, тут же вызвала скорую прямо к его авто.

Пациента уже в критическом состоянии доставили в неотложное отделение больницы Святого Пантелеймона.

Симптомы указывали на острый инфаркт миокарда. Кардиологи установили, что коронарная артерия пациента — закупорена. Из-за острого нарушения кровоснабжения уже началось повреждение и отмирание сердечной мышцы.

Необходима была неотложная операция.

Через сосуд на бедре Юрию ввели специальный катетер и им доставили к закупоренной артерии стент, чтобы расширить сосуд и восстановить кровоснабжение сердца.

Стентирование прошло успешно.

Еще две недели после операции Юрий проходил реабилитацию в Центре медицинской реабилитации в Брюховичах. Кикбоксера выписали без каких-либо признаков сердечной недостаточности.

Он планирует продолжить активно заниматься спортом.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова