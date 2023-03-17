Небольшая шишка на шее чуть не убила двухлетнего ребенка: львовские врачи спасли девочку с редким врожденным недугом.

Прошел месяц, как мама Ани заметила припухлость на шее дочери. Какая-то странная шишка, которая со временем начала разрастаться. Женщина обратилась в Детскую больницу Святого Николая. Внутри образования медики обнаружили гной.

Прооперировали и отпустили ребенка домой. Но ситуация повторилась. Неделю назад Аня снова попала в больницу. В дополнение к шишке – температура. Лекарство не помогало. Ее снова начали готовить к операции.

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Уже в операционной хирурги замечают: вены и артерии в набухшем участке на шее сплелись в шетисаньметровый клубок и пережимали друг друга. Это – редкая генетическая патология – артериовенозная мальформация. Она могла убить ребенка.

Артериовенозная мальформация – это запутанные, расширенные кровеносные сосуды, в которых артерии перетекают непосредственно в вены. Очень редко – от 0,14 до 2% людей встречаются с такой патологией.

Проявляется она в разном возрасте. В случае с девочкой она угрожала нагноениями, деформациями мягких тканей в месте образования, посинением лица, тромбообразованием, кровотечениями и нарушением жизненно важных функций организма из-за давления на близко расположенные сосуды и нервы.

Но Ане это все больше не угрожает. Врачи устранили порок, отделив важнейшие сосуды во время вмешательства.

Результат – уже через несколько дней Аня снова веселая. Девочка бегает по коридорам больницы и совсем скоро сможет вернуться к родным.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото:1 ТМО Львова