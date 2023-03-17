Невелика гулька на шиї ледь не вбила дворічну дитину: львівські лікарі врятували дівчинку з рідкісною вродженою недугою.

Пройшов місяць, як мама Ані помітила припухлість на шиї донечки. Якась дивна гулька, яка з часом почала розростатися. Жінка звернулася до Дитячої лікарні Святого Миколая. Всередині утворення медики виявили гній.

Прооперували і відпустили дитину додому. Та ситуація повторилася. Тиждень тому Аня знову потрапила в лікарню. На додачу до гульки – температура. Ліки не допомагали. Її знову почали готувати до операції.

Зараз дивляться

Уже в операційній хірурги помічають: вени та артерії у набряклій ділянці на шиї сплелися у шестисантиметровий клубок і перетискали одна одну. Це – рідкісна генетична патологія – артеріовенозна мальформація. Вона могла вбити дитину.

Артеріовенозна мальформація – це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії перетікають безпосередньо у вени. Дуже рідкісна – від 0,14 до 2 % людей зустрічаються з такою патологією.

Проявляється вона у різному віці. У випадку з дівчинкою вона загрожувала нагноєннями, деформаціями м’яких тканин у місці утворення, посинінням обличчя, тромбоутворенням, кровотечами та порушенням життєво важливих функцій організму через тиск на близько розташовані судини та нерви.

Та Ані це все більше не загрожує. Лікарі усунули ваду, відділивши найважливіші судини під час втручання.

Результат – вже через кілька днів Аня знову весела. Дівчинка бігає коридорами лікарні та зовсім скоро зможе повернутися до рідних.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото:1 ТМО Львова