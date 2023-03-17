Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини

Гулька на шиї ледь не вбила: львівські лікарі врятували дворічну дівчинку

17 Березня 2023, 18:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Kmdsd

Невелика гулька на шиї ледь не вбила дворічну дитину: львівські лікарі врятували дівчинку з рідкісною вродженою недугою.

Пройшов місяць, як мама Ані помітила припухлість на шиї донечки. Якась дивна гулька, яка з часом почала розростатися. Жінка звернулася до Дитячої лікарні Святого Миколая. Всередині утворення медики виявили гній.

Прооперували і відпустили дитину додому. Та ситуація повторилася. Тиждень тому Аня знову потрапила в лікарню. На додачу до гульки – температура. Ліки не допомагали. Її знову почали готувати до операції.

Зараз дивляться

Львів

Уже в операційній хірурги помічають: вени та артерії у набряклій ділянці на шиї сплелися у шестисантиметровий клубок і перетискали одна одну. Це – рідкісна генетична патологія – артеріовенозна мальформація. Вона могла вбити дитину.

Артеріовенозна мальформація – це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії перетікають безпосередньо у вени. Дуже рідкісна – від 0,14 до 2 % людей зустрічаються з такою патологією.

Проявляється вона у різному віці. У випадку з дівчинкою вона загрожувала нагноєннями, деформаціями м’яких тканин у місці утворення, посинінням обличчя, тромбоутворенням, кровотечами та порушенням життєво важливих функцій організму через тиск на близько розташовані судини та нерви.

Та Ані це все більше не загрожує. Лікарі усунули ваду, відділивши найважливіші судини під час втручання.

Читайте також:
реконструкція кистіУнікальна хвороба – унікальна операція: у Львові хірурги виправили кисть руки жінці

Результат – вже через кілька днів Аня знову весела. Дівчинка бігає коридорами лікарні та зовсім скоро зможе повернутися до рідних.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото:1 ТМО Львова

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь