Штучний інтелект допоміг підвищити точність керування біонічною рукою

Дослідження та розробки щодо вдосконалення протезів, які мають замінити людям втрачені кінцівки не стоять на місці. Інженери із США використали технологію штучного інтелекту для того, щоб поліпшити керування протезом руки, під’єднаним до нервової системи користувача.

Це дало змогу у природний спосіб керувати пальцями та кистю біонічної руки із точністю до 99%. Одному із добровольців навіть вдалося пограти у відеоігри.

Попри успіх експерименту, далеко не всі жести були точними. Найкращими були результати штучного інтелекту щодо розпізнання рухів безіменним пальцем та мізинцем. Вона складала до 86,3% для одного учасника, 97,9% – для другого та 98,4% – для третього.

Загалом же успішність щодо всіх рухів була 99,2%.

– Час реакції сягав 0,81 секунди, а оброблення інформації – 6 біт в секунду, – йдеться у матеріалі.

Розробники вважають, що цю технологію можна вдосконалити ще більше. Це дасть змогу повернути людям із ампутованою рукою не лише моторику, а й можливість відчувати дотики, вібрацію та температуру.

Зараз людям з ампутованими кінцівками можуть запропонувати не лише звичайні протези, а й біонічні руки, які можуть рухатися, як того бажає користувач.

Найпростіші системи передбачають виконання рухів завдяки скороченню м’язів, що залишилися. Проте це вимагає тренування. Найкращий ефект гарантують протези, які через імплантат формують з мозком людини єдиний інтерфейс та керуються як звичайна рука.

Як допомагає штучний інтелект?

Коли людина з біонічною рукою, пов’язаною з її периферійними нервами, бажає поворухнути штучною кінцівкою, сигнал йде з мозку до тих самих периферійних нервів, де вловлюється декодером. Останній у реальному часі правильно інтерпретує сигнал та передає до протеза.

Проте через необхідність оброблення великої кількості інформації ця передача не завжди відбувається точно та без помилок.

Джерело: IEEE Transactions on Biomedical Engineering