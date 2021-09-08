У Сінгапурі науковці розробили алгоритм на основі штучного інтелекту для виявлення глаукоми на ранніх стадіях.

Дослідження провели вчені з Наньянського технологічного університету (Сінгапур) у співпраці з медиками госпіталю Тан Ток Сенг.

Метод з підтримкою штучного інтелекту використовує алгоритми для диференціації зорових нервів з глаукомою від нормальних шляхом аналізу стереозображень очного дна – багатокутних 2D-зображень сітківки, які об’єднуються для формування 3D-зображення.

Під час тестування на стереозображеннях очного дна метод дозволив діагностувати глаукому з точністю 97%.

Глаукому часто називають безшумним викрадачем зору, оскільки вона зазвичай протікає безсимптомно до останніх стадій, коли прогноз вже несприятливий. Це основна причина незворотної сліпоти у всьому світі, і очікується, що в поєднанні зі швидким зростанням старіючого населення до 2040 року вона торкнеться 111,8 млн людей у всьому світі в порівнянні з 76 млн у 2020 році.

За словами вчених, автоматизований метод діагностики глаукоми потенційно може бути використаний в менш розвинених областях, де пацієнти не мають доступу до офтальмологів.

У багатьох пацієнтів з глаукомою не можуть діагностувати цю хворобу, і в країнах, що розвиваються, таких як Індія, відсоток недіагностованих випадків може значно перевищувати 90%. Водночас випадки захворювання зазвичай виявляються під час звичайних перевірок зору, скринінг населення є складним завданням через необхідність спеціалізованого і якісного обладнання або підготовлених експертів.

Процес ручної перевірки окремих зображень сітківки також займає багато часу і залежить від суб’єктивної оцінки експертів. А цей метод використання штучного інтелекту, навпаки, потенційно може бути більш ефективним і економічним.

– Наша команда розробила модель скринінгу, яка може діагностувати глаукому за зображеннями очного дна, усуваючи необхідність для офтальмологів проводити різні клінічні вимірювання (такі як внутрішній тиск ока) для діагностики, – зазначив провідний автор дослідження доцент Ван Ліпо.

Нині команда тестує свої алгоритми на більшому наборі даних зображень очного дна пацієнтів. Вони також вивчають, як програмне забезпечення може бути перенесено в додаток для мобільних телефонів, щоб під час використання в поєднанні з камерою очного дна або адаптером об’єктива для мобільних телефонів воно могло б стати ефективним інструментом для скринінгу глаукоми в польових умовах.

Детальніше про те, що таке глаукома та які її симптоми – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: News-Medical