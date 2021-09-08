В Сингапуре ученые разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта для выявления глаукомы на ранних стадиях.

Исследование провели ученые из Наньянского технологического университета (Сингапур) в сотрудничестве с медиками госпиталя Тан Ток Сенг.

Метод с поддержкой искусственного интеллекта использует алгоритмы для дифференциации зрительных нервов с глаукомой от нормальных путем анализа стереоизображений глазного дна — многоугольных 2D-изображений сетчатки, которые объединяются для формирования 3D-изображения.

Во время тестирования на стереоизображениях глазного дна метод позволил диагностировать глаукому с точностью 97%.

Глаукому часто называют бесшумным похитителем зрения, поскольку она обычно протекает бессимптомно до последних стадий, когда прогноз уже неблагоприятен. Это основная причина необратимой слепоты во всем мире, и ожидается, что в сочетании с быстрым ростом стареющего населения к 2040 году она коснется 111,8 млн людей во всем мире по сравнению с 76 млн в 2020 году.

По словам ученых, автоматизированный метод диагностики глаукомы потенциально может быть использован в менее развитых областях, где пациенты не имеют доступа к офтальмологам.

У многих пациентов с глаукомой не могут диагностировать эту болезнь, и в развивающихся странах, таких как Индия, процент недиагностированных случаев может значительно превышать 90%. В то же время случаи заболевания обычно выявляются во время обычных проверок зрения, скрининг населения является сложной задачей из-за необходимости специализированного и качественного оборудования или подготовленных экспертов.

Процесс ручной проверки отдельных изображений сетчатки также занимает много времени и зависит от субъективной оценки экспертов. А этот метод использования искусственного интеллекта, наоборот, потенциально может быть более эффективным и экономичным.

— Наша команда разработала модель скрининга, которая может диагностировать глаукому по изображениям глазного дна, устраняя необходимость для офтальмологов проводить различные клинические измерения (такие как внутреннее давление глаза) для диагностики, — отметил ведущий автор исследования доцент Ван Липо.

В настоящее время команда тестирует свои алгоритмы на большем наборе данных изображений глазного дна пациентов. Они также изучают, как программное обеспечение может быть перенесено в приложение для мобильных телефонов, чтобы при использовании в сочетании с камерой глазного дна или адаптером объектива для мобильных телефонов оно могло бы стать эффективным инструментом для скрининга глаукомы в полевых условиях.

Подробнее о том, что такое глаукома и каковы ее симптомы — читайте на Фактах ICTV.

Источник: News-Medical