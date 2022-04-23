Искусственный интеллект помог повысить точность управления бионической рукой

Исследования и разработки по совершенствованию протезов, которые должны заменить потерянные конечности людям не стоят на месте. Инженеры из США использовали технологию искусственного интеллекта для того, чтобы улучшить управление протезом руки, подключенным к нервной системе пользователя.

Это позволило естественным способом управлять пальцами и кистью бионической руки с точностью до 99%. Одному из добровольцев даже удалось поиграть в видеоигры.

Несмотря на успех эксперимента, далеко не все жесты были точными. Лучшими были результаты искусственного интеллекта по распознаванию движений безымянным пальцем и мизинцем. Она составляла до 86,3% для одного участника, 97,9% – для другого и 98,4% – для третьего.

В целом же успешность по всем движениям была 99,2%.

— Время реакции достигало 0,81 секунды, а обработка информации — 6 бит в секунду, — говорится в материале.

Разработчики считают, что эту технологию можно усовершенствовать еще больше. Это позволит вернуть людям с ампутированной рукой не только моторику, но и возможность чувствовать прикосновения, вибрацию и температуру.

Сейчас людям с ампутированными конечностями могут предложить не только обычные протезы, но и бионичные руки, которые могут двигаться, как желает пользователь.

Простейшие системы предусматривают выполнение движений благодаря сокращению оставшихся мышц. Однако это требует тренировки. Лучший эффект гарантируют протезы, которые через имплантат формируют с мозгом человека единый интерфейс и управляются как обычная рука.

Как помогает искусственный интеллект?

Когда человек с бионической рукой, связанной с его периферийными нервами, желает пошевелить искусственной конечностью, сигнал идет из мозга к тем же периферийным нервам, где улавливается декодером. Последний в реальном времени правильно интерпретирует сигнал и передает в протез.

Однако из-за необходимости обработки большого количества информации эта передача не всегда происходит точно и без ошибок.

Источник: IEEE Transactions on Biomedical Engineering