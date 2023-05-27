Система трансплантации органов в Украине активно и стремительно развивается. Несмотря на полномасштабную войну и невозможность использовать медицинскую авиацию еще две больницы смогут проводить трансплантации.

Отныне эти сложные операции станут доступными для украинцев уже в 44 медучреждениях страны. Своим постановлением правительство добавило к существующему перечню еще две больницы: в Мукачево на Закарпатье, и в Сумах.

Отныне в КНП Больница Святого Мартина и КНП Центральная городская клиническая больница Сумского городского совета готовы проводить операции по трансплантации органов.

Стоит отметить, что с начала 2023 года и по сей день, то есть фактически за четыре с половиной месяца, проведено уже более половины от общего объема трансплантаций, которые состоялись в 2022 году.

Есть и еще одна обнадеживающая для пациентов новость: постановление предусматривает, что с 1 января 2024 года стоимость операции по трансплантации будет покрываться Национальной службой здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

На сегодня в Украине действует пилотный проект по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов. В рамках этого проекта все операции по трансплантации пока оплачивает Министерство здравоохранения.