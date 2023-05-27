Система трансплантації органів в Україні активно і стрімко розвивається. Попри повномасштабну війну та неможливість використовувати медичну авіацію, ще дві лікарні зможуть проводити трансплантації.

Відтепер ці складні операції стануть доступними для українців вже у 44 медзакладах країни. Своєю постановою уряд додав до наявного переліку ще дві лікарні: у Мукачеві на Закарпатті та у Сумах.

Відтепер у КНП лікарня Святого Мартина та КНП Центральна міська клінічна лікарня Сумської міської ради готові проводити операції з трансплантації органів.

Варто зазначити, що від початку 2023 року й досі, тобто фактично за чотири з половиною місяці, проведено вже понад половину від загального обсягу трансплантацій, що відбулися у 2022 році.

Є й ще одна обнадійлива для пацієнтів новина: постанова передбачає, що з 1 січня 2024 вартість операції з трансплантації покриватиме Національна служба здоров’я України в межах Програми медичних гарантій.

На сьогодні в Україні діє пілотний проєкт щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Отож, у межах цього проєкту всі операції з трансплантації наразі оплачує Міністерство охорони здоров’я.