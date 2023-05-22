71-летний Стивен Коссинс из Великобритании вылечился от тяжелой формы онкологии благодаря участию в экспериментальном исследовании лекарств против рака, которые принимал ежедневно в течение двух лет.

Grandad, 71, cured of cancer without any chemotherapy — ‘It’s over’ https://t.co/xlpHelssud — Ганна І. (@anni4ka2022) May 22, 2023

Для мужчины стало шоком, когда в 2016 году ему поставили диагноз хронический лимфоцитарный лейкоз, хотя у него не было никаких симптомов. Стивен более 20 лет не брал выходной по болезни благодаря своему крепкому здоровью.

Лимфоцитарный лейкоз — тип редкого рака, который поражает кровь и костный мозг и обычно не поддается излечению.

— Мы ведь всегда думаем, что это случается с другими людьми. Когда мне сказали, я решил: вот и все. Почувствовал такую ​​неизбежность во всем этом, — признался Стивен.

Его дети и жена были потрясены этим известием. Но своим троим внукам восьми, семи и четырех лет, мужчина решил ничего не говорить, поскольку, по его словам, они слишком молоды для такого волнения.

Через три года после того, как ему поставили диагноз, его здоровье еще больше ухудшилось. Рак начал агрессивно распространяться, в результате чего Стивен чувствовал сильную усталость, он быстро терял вес.

Однако у дедушки теперь нет рака, что он объясняет экспериментальной терапией, направленной на блокирование роста раковых клеток, которую сначала не хотел пробовать.

Вместо химиотерапии ему назначили ряд лекарств, которые он принимал ежедневно. Два года спустя у Стивена нет признаков рака.

— Я один из счастливчиков. Я добился успеха в испытании, но я надеюсь, что это поможет другим людям пройти через то же самое, — говорит мужчина.

Он призывает, если кого-то когда-нибудь пригласят принять участие в исследовании, довериться медсестрам и врачам. Они знают, что делают.

Национальный институт исследований в области здравоохранения и ухода Великобритании (NIHR), который помог финансировать исследование, в котором принял участие дедушка, запустил кампанию Формирование будущего, чтобы призвать людей присоединиться к исследованиям в области здравоохранения.

— Добровольцы, которые принимают участие в исследованиях, помогают ученым находить медицинские прорывы и, в конечном итоге, помогают спасать жизни, — отметил министр здравоохранения Уилл Айвинс.

По его словам, исследования NIHR могут привести к экономии миллиардов фунтов стерлингов и сокращению списков ожидания за счет более быстрой диагностики и улучшенного лечения.

Источник: Express