В Украине в социальных сетях продают поддельные негативные ПЦР-тесты на Covid-19 и сертификаты о вакцинации. Правонарушители предлагают купить негативный ПЦР-тест за 500 грн, а фальшивый сертификат о вакцинации за 2 тыс. грн.

Также они предлагают эту услугу с внесением документа в систему Дія за 2,5 тыс. грн. На запрос Фактов ICTV в Министерстве цифровой трансформации отметили, что сертификат действительно можно внести в приложение.

— Если заплатить деньги врачу, и он вам сертификат подделает, то Дія его подтянет. Ведь приложение устроено так, что отображает данные из реестров, — рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

По его словам, в министерстве не анализируют данные на достоверность, ведь за это отвечают определенные системы. Но «купить сертификат с занесением в базу Дія» нельзя. Дія отображает данные по ЕСОЗ.

— Что касается иностранных сертификатов, они не могут отражаться в Дії, — добавил он.

Проверить в действии, поддельный ли сертификат нельзя. Но на каждом документе после внесения в систему формируется уникальный QR-код и его невозможно подделать.

Председатель комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины Михаил Радуцкий утверждает, что так называемый бизнес с фальшивыми документами может повредить признанию украинских сертификатов о прививках другими государствами.

Поэтому он призвал привлечь к ответственности покупателей подделок. За сознательное использование фальсифицированных документов предусмотрена ответственность от штрафа 850 грн до двух лет в тюрьме.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что электронные сертификаты о вакцинации против коронавируса в мобильном приложении Дія уже сгенерировали более 600 тыс. граждан Украины.

Чтобы увидеть свои данные о прививках, следует внести информацию о вакцинации в этот реестр, доступ к которому имеют только семейные врачи.