В Україні у соціальних мережах продають підроблені негативні ПЛР-тести на Covid-19 та сертифікати про вакцинацію. Правопорушники пропонують купити негативний ПЛР-тест за 500 грн, а фальшивий сертифікат про вакцинацію за 2 тис. грн.

Також вони пропонують цю послугу зі внесенням документу до системи Дія за 2,5 тис. грн. На запит Фактів ICTV у Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що сертифікат й справді можна внести у додаток.

– Якщо заплатити гроші лікарю, і він вам сертифікат підробить, то Дія його підтягне. Адже застосунок влаштований так, що відображає дані з реєстрів, – розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

За його словами, у міністерстві не аналізують дані на достовірність, адже за це відповідають певні системи. Але “купити сертифікат із занесенням у базу Дії” не можна. Дія відображає дані з ЕСОЗ.

– Щодо іноземних сертифікатів, вони не можуть відображатися в Дії, – додав він.

Перевірити у Дії, чи підробний сертифікат не можна. Але на кожному документі після внесення до системи формується унікальний QR-код і його неможливо підробити.

Голова комітету з питань здоров’я нації Верховної Ради України Михайло Радуцький стверджує, що так званий бізнес із фальшивими документами може зашкодити визнанню українських сертифікатів про щеплення іншими державами.

Тому він закликав притягнути до відповідальності покупців підробок. За свідоме використання фальсифікованих документів передбачена відповідальність від штрафу 850 грн до двох років у в’язниці.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що електронні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу в мобільному додатку Дія вже згенерували понад 600 тис. громадян України.

Щоб побачити свої дані про щеплення, слід внести інформацію про вакцинацію до цього реєстру, доступ до якого мають лише сімейні лікарі.