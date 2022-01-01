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В Украине две области имеют показатели зеленого уровня Covid-опасности

1 января 2022, 15:21
Марта Бондаренко редактор ленты
В Украине две области имеют показатели зеленого уровня Covid-опасности
Источник: Pixabay

По данным Министерства здравоохранения, в Украине в двух областях уровень заболеваемости коронавирусом соответствует зеленой зоне.

Так, уровень заболеваемости в Днепропетровской области составляет 69, а в Херсонской – 58 человек на 100 тысяч населения. В Херсонской области коэффициент обнаружения случаев инфицирования самый низкий среди всех областей и также соответствует зеленой зоне.

Однако эти две области находятся в желтой зоне, как и вся Украина.

За минувшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 5 026 новых случаев Covid-19. Заболели 262 ребенка и 74 медработника.

Источник
Минздрав
Теги
Карантин , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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