По данным Министерства здравоохранения, в Украине в двух областях уровень заболеваемости коронавирусом соответствует зеленой зоне.

Так, уровень заболеваемости в Днепропетровской области составляет 69, а в Херсонской – 58 человек на 100 тысяч населения. В Херсонской области коэффициент обнаружения случаев инфицирования самый низкий среди всех областей и также соответствует зеленой зоне.

Однако эти две области находятся в желтой зоне, как и вся Украина.

За минувшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 5 026 новых случаев Covid-19. Заболели 262 ребенка и 74 медработника.