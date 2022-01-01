Так, за минувшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 5 026 новых случаев Covid-19. Заболели 262 ребенка и 74 медработника.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 672 675 человек;

выздоровело – 3 474 931 человек;

летальных исходов – 96 089;

проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 976;

Винницкая область – 159;

Волынская область – 58;

Днепропетровская область – 119;

Донецкая область – 184;

Житомирская область – 176;

Закарпатская область – 163;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 190;

Киевская область – 315;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 41;

Львовская область – 443;

Николаевская область – 120;

Одесская область – 240;

Полтавская область – 256;

Ровенская область – 83;

Сумская область – 139;

Тернопольская область – 132;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 37;

Хмельницкая область – 262;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 269.

Также за минувшие сутки 52 166 человек были вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 15077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 554 человека;

летальных исходов – 190;

поправилось – 6 073 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 672 675 человек;

выздоровело – 3 474 931 человек;

летальных исходов – 96 089;

проведено ПЦР-тестирование – 16 809 292.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 30 декабря 2021 года, в стране выявили 3 660 620 случаев болезни. Сейчас продолжается увеличение суточного прироста больных, за день их было 5 930.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине выявили 3 667 649 случаев коронавируса. За сутки – 7 029 новых больных.