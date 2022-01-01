Так, за минулу добу, 31 грудня, в Україні зафіксовано 5 026 нових випадків Covid-19. Захворіли 262 дитини та 74 медпрацівники.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 672 675 осіб;
- одужало – 3 474 931 особа;
- летальних випадків – 96 089;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 976;
- Вінницька область – 159;
- Волинська область – 58;
- Дніпропетровська область – 119;
- Донецька область – 184;
- Житомирська область – 176;
- Закарпатська область – 163;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 190;
- Київська область – 315;
- Кіровоградська область – 61;
- Луганська область – 41;
- Львівська область – 443;
- Миколаївська область – 120;
- Одеська область – 240;
- Полтавська область – 256;
- Рівненська область – 83;
- Сумська область – 139;
- Тернопільська область – 132;
- Харківська область – 180;
- Херсонська область – 37;
- Хмельницька область – 262;
- Черкаська область – 181;
- Чернівецька область – 100;
- Чернігівська область – 269.
Також за минулу добу 52 166 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 554 особи;
- летальних випадків – 190;
- одужало – 6 073 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 672 675 осіб;
- одужало – 3 474 931 особа;
- летальних випадків – 96 089;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.
Станом на 31 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 667 649 випадків коронавірусу. За добу – 7 029 нових хворих.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 30 грудня 2021 року, у країні загалом виявили 3 660 620 випадків хвороби. Нині продовжується збільшення добового приросту хворих, за день їх було 5 930.