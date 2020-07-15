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Случаи Covid-19 в Украине резко выросли, но выздоровело больше людей, чем заболело

15 июля 2020, 09:03
Валентина Летяк редактор ленты
Случаи Covid-19 в Украине резко выросли, но выздоровело больше людей, чем заболело

Тестирование на коронавирус свидетельствует о том, что за сутки в Украине заболели еще 836 человек. То есть негативная динамика сохраняется. Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 55 607.

В то же время выздоровели за день  977 пациентов, а с начала эпидемии — 28 131.

На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что заболел 61 ребенок и 41 медик, госпитализированы 224 человека.

Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, еще 15 человек, в целом — 1 427.

Больше всего новых случаев во Львовской области — 171, а также в Киеве — 147.

Сейчас болеют 26 049 украинцев, с начала эпидемии зафиксировано 103 031 подозрение.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус в областях:

  • Винницкая область – 2 194 (+46)
  • Волынская область – 3 117 (+37)
  • Днепропетровская область – 1 155 (+9)
  • Донецкая область — 767 (+2)
  • Житомирская область – 1 550 (+8)
  • Закарпатская область – 4 112 (+57)
  • Запорожская область — 631 (+9)
  • Ивано-Франковская область – 3 178 (+51)
  • Кировоградская область — 674 (0)
  • г. Киев – 6 497 (+147)
  • Киевская область – 3 128 (+38)
  • Львовская область – 7 425 (+171)
  • Луганская область — 97 (+2)
  • Николаевская область — 494 (+7)
  • Одесская область – 2 314 (+56)
  • Полтавская область — 337 (+3)
  • Ровенская область – 4 782 (+42)
  • Сумская область — 346 (+5)
  • Тернопольская область – 2 292 (+16)
  • Харьковская область – 2 787 (+64)
  • Херсонская область — 205 (+1)
  • Хмельницкая область — 922 (+13)
  • Черновицкая область – 5 208 (+24)
  • Черкасская область — 771 (+16)
  • Черниговская область — 624 (+12).

Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 15 липня

За день лаборатории провели 29 044 теста, в том числе 13 675 — методом ПЦР и 15 369 — методом ИФА.

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 40,99%;
  • Черкассы — 38,55%;
  • Киев — 37,65%;
  • Чернигов — 37,34%;
  • Черновцы — 36,93%.

Коронавирус в Украине 14 июля

Заболели еще 638 человек – это статистика коронавируса в Украине 14 июля. А в целом – уже 54 771 больной.

При этом за сутки выздоровел 651 пациент, или 27 154 – с начала эпидемии.

Жертвами Covid-19 стали еще 14 человек, общее количество составило 1 412.

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Коронавирус Covid-19
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