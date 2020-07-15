Тестирование на коронавирус свидетельствует о том, что за сутки в Украине заболели еще 836 человек. То есть негативная динамика сохраняется. Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 55 607.
В то же время выздоровели за день 977 пациентов, а с начала эпидемии — 28 131.
На брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что заболел 61 ребенок и 41 медик, госпитализированы 224 человека.
Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, еще 15 человек, в целом — 1 427.
Больше всего новых случаев во Львовской области — 171, а также в Киеве — 147.
Сейчас болеют 26 049 украинцев, с начала эпидемии зафиксировано 103 031 подозрение.
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Коронавирус в областях:
- Винницкая область – 2 194 (+46)
- Волынская область – 3 117 (+37)
- Днепропетровская область – 1 155 (+9)
- Донецкая область — 767 (+2)
- Житомирская область – 1 550 (+8)
- Закарпатская область – 4 112 (+57)
- Запорожская область — 631 (+9)
- Ивано-Франковская область – 3 178 (+51)
- Кировоградская область — 674 (0)
- г. Киев – 6 497 (+147)
- Киевская область – 3 128 (+38)
- Львовская область – 7 425 (+171)
- Луганская область — 97 (+2)
- Николаевская область — 494 (+7)
- Одесская область – 2 314 (+56)
- Полтавская область — 337 (+3)
- Ровенская область – 4 782 (+42)
- Сумская область — 346 (+5)
- Тернопольская область – 2 292 (+16)
- Харьковская область – 2 787 (+64)
- Херсонская область — 205 (+1)
- Хмельницкая область — 922 (+13)
- Черновицкая область – 5 208 (+24)
- Черкасская область — 771 (+16)
- Черниговская область — 624 (+12).
За день лаборатории провели 29 044 теста, в том числе 13 675 — методом ПЦР и 15 369 — методом ИФА.
Где больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 40,99%;
- Черкассы — 38,55%;
- Киев — 37,65%;
- Чернигов — 37,34%;
- Черновцы — 36,93%.
Коронавирус в Украине 14 июля
Заболели еще 638 человек – это статистика коронавируса в Украине 14 июля. А в целом – уже 54 771 больной.
При этом за сутки выздоровел 651 пациент, или 27 154 – с начала эпидемии.
Жертвами Covid-19 стали еще 14 человек, общее количество составило 1 412.