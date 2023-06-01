После того как Верховная Рада приняла закон о присоединении нашей страны к Минаматской конвенции о ртути, в Украине с 1 января 2024 года запрещена продажа ртутных термометров, которыми пользуются большинство из нас еще со времен Советского Союза.

Как стало известно, Минаматская конвенция предусматривает поэтапный отказ от вещества, а именно:

запрет на ее добычу;

полный запрет на производство, экспорт и импорт продуктов, содержащих ртуть, например термометров, приборов для измерения давления, определенных видов батареек и люминесцентных ламп, барометров, выключателей и даже определенных видов косметики

При этом есть несколько исключений, к которым запрет пока не относится:

продукты для нужд военной и гражданской обороны;

приборы, используемые для исследований и калибровки как эталонный стандарт;

вакцины, содержащие тимеросал (ртуть органическое соединение) в качестве консерванта.

Ртуть – это металл серебристо-белого цвета, в 13,5 раза тяжелее воды. Температура плавления 38 градусов. С повышением температуры испарение ртути увеличивается. Испарения очень ядовиты.

С попаданием в организм человека через органы дыхания ртуть накапливается и остается там на всю жизнь.

Общие признаки отравления ртутью:

слабость;

головная боль;

повышение температуры тела;

боль в животе, расстройство желудка;

ухудшение зрения и слуха, а в тяжелых случаях – паралич и нарушение сознания.

Отравление ртутью также может быть хроническим. Оно возникает, если вдыхать пары в малой концентрации в течение длительного времени.