После того как Верховная Рада приняла закон о присоединении нашей страны к Минаматской конвенции о ртути, в Украине с 1 января 2024 года запрещена продажа ртутных термометров, которыми пользуются большинство из нас еще со времен Советского Союза.
Как стало известно, Минаматская конвенция предусматривает поэтапный отказ от вещества, а именно:
- запрет на ее добычу;
- полный запрет на производство, экспорт и импорт продуктов, содержащих ртуть, например термометров, приборов для измерения давления, определенных видов батареек и люминесцентных ламп, барометров, выключателей и даже определенных видов косметики
При этом есть несколько исключений, к которым запрет пока не относится:
- продукты для нужд военной и гражданской обороны;
- приборы, используемые для исследований и калибровки как эталонный стандарт;
- вакцины, содержащие тимеросал (ртуть органическое соединение) в качестве консерванта.
Ртуть – это металл серебристо-белого цвета, в 13,5 раза тяжелее воды. Температура плавления 38 градусов. С повышением температуры испарение ртути увеличивается. Испарения очень ядовиты.
С попаданием в организм человека через органы дыхания ртуть накапливается и остается там на всю жизнь.
Общие признаки отравления ртутью:
- слабость;
- головная боль;
- повышение температуры тела;
- боль в животе, расстройство желудка;
- ухудшение зрения и слуха, а в тяжелых случаях – паралич и нарушение сознания.
Отравление ртутью также может быть хроническим. Оно возникает, если вдыхать пары в малой концентрации в течение длительного времени.