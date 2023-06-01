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В Україні заборонили продаж і використання ртутних термометрів

1 Червня 2023, 10:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
термометр
Джерело: Depositphotos

Після того як Верховна Рада ухвалила закон про приєднання нашої країни до Мінаматської конвенції про ртуть, в Україні з 1 січня 2024 року заборонено продаж ртутних термометрів, якими користуються більшість із нас ще з часів Радянського Союзу.

Як стало відомо, Мінаматська конвенція передбачає поетапну відмову від речовини, а саме:

  • заборона на її видобуток;
  • повна заборона на виробництво, експорт та імпорт продуктів, що містять ртуть, як-от термометри, прилади для вимірювання тиску, певні види батарейок і люмінесцентних ламп, барометри, вимикачі та навіть певні види косметики.

Водночас є кілька винятків, яких заборона поки що не стосується:

  • продукти для потреб військової та цивільної оборони;
  • прилади, що використовуються для досліджень і калібрування як еталонний стандарт;
  • вакцини, що містять тимеросал (ртуть органічна сполука) як консервант.

Ртуть – це метал сріблясто-білого кольору, у 13,5 раза важчий за воду. Температура плавлення 38 градусів. З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Випаровування дуже отруйні.

З потраплянням в організм людини через органи дихання ртуть накопичується і залишається там на все життя.

Загальні ознаки отруєння ртуттю:

  • слабкість;
  • головний біль;
  • підвищення температури тіла;
  • біль у животі, розлад шлунка;
  • погіршення зору і слуху, а у важких випадках – параліч і порушення свідомості.

Отруєння ртуттю також може бути хронічним. Воно виникає, якщо вдихати пари в малій концентрації протягом тривалого часу.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Верховна Рада заборона Закон
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