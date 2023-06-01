Після того як Верховна Рада ухвалила закон про приєднання нашої країни до Мінаматської конвенції про ртуть, в Україні з 1 січня 2024 року заборонено продаж ртутних термометрів, якими користуються більшість із нас ще з часів Радянського Союзу.

Як стало відомо, Мінаматська конвенція передбачає поетапну відмову від речовини, а саме:

заборона на її видобуток;

повна заборона на виробництво, експорт та імпорт продуктів, що містять ртуть, як-от термометри, прилади для вимірювання тиску, певні види батарейок і люмінесцентних ламп, барометри, вимикачі та навіть певні види косметики.

Водночас є кілька винятків, яких заборона поки що не стосується:

продукти для потреб військової та цивільної оборони;

прилади, що використовуються для досліджень і калібрування як еталонний стандарт;

вакцини, що містять тимеросал (ртуть органічна сполука) як консервант.

Ртуть – це метал сріблясто-білого кольору, у 13,5 раза важчий за воду. Температура плавлення 38 градусів. З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Випаровування дуже отруйні.

З потраплянням в організм людини через органи дихання ртуть накопичується і залишається там на все життя.

Загальні ознаки отруєння ртуттю:

слабкість;

головний біль;

підвищення температури тіла;

біль у животі, розлад шлунка;

погіршення зору і слуху, а у важких випадках – параліч і порушення свідомості.

Отруєння ртуттю також може бути хронічним. Воно виникає, якщо вдихати пари в малій концентрації протягом тривалого часу.