Меньше 40% взрослых в Украине вакцинированы от дифтерии и столбняка.

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем или через предметы быта (посуда, игрушки

Когда возбудитель болезни – дифтерийная палочка – попадает в дыхательную систему человека, она производит токсин, блокирующий синтез белка в клетках, в результате возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью.

В организме происходит процесс интоксикации, а на слизистых оболочках верхних дыхательных путей появляются характерные пленки, затем происходит поражение нервной и сердечно-сосудистой систем.

Осложнения дифтерии: воспаление сердечной мышцы (миокардит), множественное воспаление нервов (полиневрит), параличи, нарушение зрения (двоение), поражение почек. Однако нередки летальные случаи.

Надежная защита от дифтерии – прививка. Согласно Национальному календарю, прививки от этой болезни делают детям в возрасте 2, 4, 6 18 месяцев, в 6 и 16 лет.

Однако вакцинироваться от нее нужно и взрослым – раз в 10 лет: в 26, 36, 46 и дальше. Это поможет вашей иммунной системе иметь надежную защиту.

Детям до 6-летнего возраста делают прививку цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДП);

Детям в 6 лет — АДП (анатоксин дифтерийно-столбнячный);

Взрослые для профилактики дифтерии и столбняка могут получить вакцину с уменьшенным содержанием антигена АДП-м.

В 2020 году каждый второй взрослый не прошел ревакцинацию от дифтерии. В 2021 году на 1 ноября от дифтерии вакцинировались только 37,9% взрослых.

В таких условиях возможен риск возникновения вспышки.

Во время последней эпидемии дифтерии в Украине с 1991 по 1998 гг., вызванной низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 тыс. людей, 696 из них умерли.

Следует немедленно проверить свой вакцинальный статус и детей. И при необходимости быстро и бесплатно получить прививку. Это может уберечь жизнь вам и вашим близким. Чтобы пройти вакцинацию, обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Отказываясь от отщеплений, вы ставите под угрозу жизнь и здоровье!