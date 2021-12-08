Менше 40% дорослих в Україні вакциновані від дифтерії і правця.

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту (посуд, іграшки).

Коли збудник хвороби – дифтерійна паличка – потрапляє в дихальну систему людини, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, у результаті виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям.

В організмі проходить процес інтоксикації, а на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів з’являються характерні плівки, потім відбувається ураженням нервової та серцево-судинної систем.

Ускладнення дифтерії: запалення серцевого м’яза (міокардит), множинне запалення нервів (поліневрит), паралічі, порушення зору (двоїння), ураження нирок. Проте нерідкі летальні випадки.

Надійний захист від дифтерії – щеплення. Відповідно до Національного календаря, щеплення від цієї хвороби роблять дітям віком 2, 4, 6 18 місяців, у 6 і 16 років.

Проте вакцинуватися від неї потрібно і дорослим — раз на 10 років: у 26, 36, 46 і далі. Це допоможе вашій імунній системі мати надійний захист.

Дітям до 6-річного віку роблять щеплення цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю (АКДП);

Дітям в 6 років — АДП (анатоксин дифтерійно-правцевий);

Дорослі для профілактики дифтерії та правця можуть отримати вакцину із зменшеним вмістом антигена АДП-м.

У 2020 році кожен другий дорослий не пройшов ревакцинацію від дифтерії. У 2021 році станом на 1 листопада від дифтерії вакцинувалися лише 37,9 % дорослих.

За таких умов можливий ризик виникнення спалаху.

Під час останньої епідемії дифтерії в Україні з 1991-го до 1998-го року, спричиненої низьким охопленням дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіли близько 20 тис. людей, 696 з них померли.

Треба негайно перевірити свій вакцинальний статус і дітей. І за потреби швидко й безкоштовно отримати щеплення. Це може вберегти життя вам і вашим близьким. Щоб пройти вакцинацію, зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам’ятайте! Відмовляючись відщеплень, ви ставите під загрозу життя і здоров’я!