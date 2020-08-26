США не принимают результаты испытания российской вакцины против коронавируса и не планируют ее использовать.

Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

— У нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. Российские испытания… Я бы не стал принимать эту вакцину, — отметил Марк Медоуз.

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По его словам, страна будет придерживаться лишь американских стандартов контроля за качеством вакцин и лекарственных препаратов.

Вакцина против коронавируса

С момента появления Covid-19 ученые со всех стран мира ищут лекарство от вируса и спасительную вакцину, которая поможет остановить распространение болезни.

В России заявили о готовности вакцины против коронавируса, однако результаты испытаний вещества вызывают сомнения в специалистов многих стран мира.

О выходе на финишную прямую в разработке вакцины заявили и в США, однако позже Трамп отметил, что страна может побороть вирус и без нее.

Источник: Politico