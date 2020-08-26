США не принимают результаты испытания российской вакцины против коронавируса и не планируют ее использовать.
Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.
— У нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. Российские испытания… Я бы не стал принимать эту вакцину, — отметил Марк Медоуз.
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По его словам, страна будет придерживаться лишь американских стандартов контроля за качеством вакцин и лекарственных препаратов.
Вакцина против коронавируса
С момента появления Covid-19 ученые со всех стран мира ищут лекарство от вируса и спасительную вакцину, которая поможет остановить распространение болезни.
В России заявили о готовности вакцины против коронавируса, однако результаты испытаний вещества вызывают сомнения в специалистов многих стран мира.
О выходе на финишную прямую в разработке вакцины заявили и в США, однако позже Трамп отметил, что страна может побороть вирус и без нее.
Источник: Politico