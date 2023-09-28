Психиатры, специализирующиеся на лечении расстройств пищевого поведения, констатируют, что в Украине растет количество больных анорексией.

Причины — война и неврозы, которые она вызывает.

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Мировая статистика неумолима — это психическое расстройство имеет самый высокий уровень смертности среди всех. 20% больных — умирают.

Психиатры призывают родственников больных вовремя обращаться за профессиональной помощью.

В Первом медобъединении Львова работают специалисты, которые уже более 20 лет лечат расстройства пищевого поведения.

Пациента показывает журналистке фото себя, больной анорексией.

На фотографии вес 24-летней девушки, с ростом более 170 см, всего 36 килограммов.

— Я помню, как первый раз наелась печенья и намеренно вырвала его в унитаз, с этого все началось, — рассказывает девушка.

Девушка хотела похудеть на 7 кг, но получилось — 22 кг.

Пациентка рассказывает, что не могла стоять дольше 2 мин на ногах, а когда говорила больше 10 слов, ее начинало тошнить.

Бедро толщиной с хрупкую руку, синяя кожа, волосы лезли прядями, посыпались и зубы. Родным удалось уговорить ее обратиться в больницу, только когда она сама почувствовала, что умирает.

— Врач от меня отказалась, потому что она мне дала еще максимум два дня, не хотела брать на себя ответственность, — говорит пациентка.

Однако от лечения девушки не отказалась другой специалист, которая уже более двадцати лет успешно лечит пациентов с анорексией.

Ульяна Березюк, психотерапевт Первого медобъединения Львова. При встрече, вспоминает, она спросила девушку — холодно ли ей холодно. Чем сразу завоевала доверие, потому что больные анорексией мерзнут.

Медику удалось объяснить пациентке, что она может просто умереть.

— Я думаю, что это ощущение понимания, что ты можешь умереть, вместе с чувством доверия к нам дало то, что мы сегодня имеем, — отмечает Ульяна Березюк.

Сегодня пациентка набрала уже более десяти килограммов.

24-летняя девушка ест самостоятельно. А вот еще совсем юную 17-летнюю — кормит мама. И это уже большое достижение.

История анорексии ее дочери, рассказывает мама, началась в школе — с буллинга.

Сначала девочка начала есть медленно, потом уменьшала порции и употребляла только избранные продукты.

Зацикленность на еде — один из симптомов нервной анорексии.

В случае этой девочки — ситуация была критической. Два года школьница не ела и не пила. Питалась только через зонд. Потеряла 20 килограммов. Была угроза отека мозга.

— Нам сказали, что почки начали отказывать. Было обезвоживание, она 2 года не пила воды, — говорит мама.

Семья из Хмельницкого, но из их города ее отправили во Львов, чтобы спасти девочку.

Во Львове девочка набрала уже более десяти килограммов. Она ест жидкое и пьет воду — через трубочку.

Важно, что пациентов этого отделения не кормят насильно. А ищут причину невроза, который привел к полной потере аппетита и прорабатывают ее.

В течение двух месяцев с первой героиней работали разные специалисты ментального здоровья. Среди них — арт-терапевт.

— Это мой последний рисунок. на нем изображено то, что я должна забрать отсюда с собой — это холодный ум, это солнышко, которое символизирует добро, хорошее настроение, позитив, здоровую любовь к себе и облака, которым я позволю в своей жизни наступать, — девушка показывает рисунки.

Во время лечения в отделении психиатрии за физическим состоянием девушки следили специалисты других отделений. Если осмотр покажет хороший результат — ее выпишут домой.

Врач радуется за пациентку и дает ей последние наставления. Главное — следить за питанием и продолжать посещать терапию.

— Берегите себя, ни один потерянный килограмм он не стоит жизни. потому что побывав одной ногой на том свете, я поняла, что я хочу жить. жизнь прекрасна. надо себя любить, — советует девушка другим, желающим похудеть.

С начала полномасштабного вторжения количество неврозов и обусловленных ими нервных анорексий — возросло — это фиксируют специалисты психиатрического отделения.

Они напоминают, что 20% больных этим недугом — умирают. Поэтому призывают всех быть внимательными к своим близким и обращать внимание на изменение пищевого поведения.