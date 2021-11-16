Анорексия — опасное психическое расстройство, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем, и даже к смерти.

Человек по тем или иным причинам отказывается от пищи и изнуряет свой организм.

16 ноября, в Международный день борьбы с анорексией, вместе с клиническим психологом, членом Национальной психологической ассоциации Украины, Ассоциации Когнитивно-поведенческой психотерапии (Санкт-Петербург) Мариной Исмаиловой Факты ICTV разобрались, что такое анорексия, каковы ее признаки и последствия частичного либо полного отказа от пищи.

— Что такое анорексия?

— Анорексия — психическое расстройство с последующим заболеванием различных органов. Это состояние, при котором у человека наблюдается патологического стремление к похудению, ограничение себя в еде, вплоть до полного отказа от пищи.

— Кто в группе риска? Правда ли, что чаще болеют женщины?

— Да, чаще его диагностируют у женщин, у молодых девушек, которые отказываются от еды в погоне за стройным телом. Сейчас интернет, модные журналы навязывают некие стандарты внешности. И в определенном возрасте девочками хочется быть похожими на кого-то.

Здесь важную роль играет атмосфера в семье, отношение к еде. Очень часто родители говорят: Не ешь много, будешь толстой. А оно все откладывается. Плюс в школьные годы могут быть случаи буллинга, когда сверстники нещадно критикуют.

Впрочем, мужчины также болеют анорексией. Я в своей практике не встречала, но такие случаи есть. Зачастую заболевание проявляется в более зрелом возрасте. Это происходит на фоне стрессов, перфекционизма, неуверенности в себе.

— Каковы признаки анорексии?

— Резкое снижение веса, изменение пищевых привычек, повышенная физическая активность, вплоть до изнурения, постоянное беспокойство о весе, чрезмерная увлеченность диетами.

Если человек просто следит за питанием и занимается спортом, ничего страшного нет. Но если он говорит, что за день не ест ничего, кроме чашки кофе и кусочка вареного мяса, это уже сигнал.

— К каким последствия может привести анорексия?

— На первых этапах это слабость, головокружение, выпадение волос, задержка или нарушение менструального цикла, ощущение холода.

В дальнейшем — убивается иммунная система, человека могут беспокоить остеопороз, брадикардия, различные инфекции, сердечные приступы, дефицит витаминов. А также психические расстройства — депрессия, тревожные состояния, риск суицида повышается. Если человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть.

— Почему при довольно явных признаках случается, что заболевание поздно диагностируют и человек попадает в больницу?

— Ситуация не очень хорошая из-за несерьезного отношения к этому, как и к ряду других психических заболеваний, расстройствам пищевого поведения. Если говорить о подростках, то родители дотягивают до последнего, не замечая, что происходит с ребенком.

Вот появилась проблема, что ребенок не ест. Они сводили его к гастроэнтерологу, который ничего не диагностировал, и упокоились. А заболевание развивается!

— Если фиксируются подобные признаки, что нужно делать?

— Необходимо обращаться к киническому психологу, психиатру, лишь они помогут определить причины, стадию и оказать нужную помощь.

Зачастую такие больные нуждаются в индивидуальной терапии. Иногда применяется семейная, если речь идет о подростках.

В большинстве случаев анорексия лечится комплексно, с помощью различных специалистов — гастроэнтеролога, гинеколога, диетолога, консультанта по питанию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клинический психолог | Киев???? (@ismailova.psychologist)

Также Факты ICTV пообщались с девушкой, которая болела анорексией. Анонимно она согласилась рассказать свою историю.

Карина, 29 лет

…Всю свою жизнь я была зациклена на своем весе и боялась поправиться. С самого детства мама, которая страдала от лишнего веса, говорила, чтобы я много не ела, чтобы не была такой, как она. Кроме того, мне самой хотелось быть стройной, чтобы нигде ни капли жировых отложений.

При этом от природы я всегда была худощавой и лет до 25 вообще не поправлялась. При росте 180 см весила от силы 58 кг.

Однако ситуация изменилась после 25 лет. На тот момент я устроилась на новую работу, и она была офисной, то есть требовалось постоянно сидеть на месте. Из-за этого я стала поправляться, и уже через полгода набрала около пяти килограмм.

Меня это, конечно, смущало, но я продолжала нормально питаться. Все изменилось после одного корпоратива, когда коллега сделала мне замечание, мол, фигура у меня хорошая, но нужно быть острожной с ножками, ибо там у меня есть проблема.

И вот эта фраза, что у меня есть проблема, не давала мне покоя. Я начала практиковать различные диеты, иногда голодала, но относилась к этому не фанатично.

Однако ситуация усугубилась после того, как во время карантина офис отправили на удаленку. Я все время проводила дома, и у меня появилась мысль, что если я практически не двигаюсь, мне не нужно много есть.

Все началось с отказа от сладкого, мучного, красного мяса, масел, орехов, сухофруктов. По сути, по утрам я ела 100 г творога с яблоком, на обед 50-70 г курицы, а на ужин два яйца.

Конечно же, через две недели на таком питании у меня значительно снизился вес. Я потеряла пять килограмм, которые набрала. Но я решила на этом не останавливаться и виде превентивных мер продолжила похудение.

При этом утром я делала зарядку и по вечерам прыгала до изнеможения.

Чтобы легче было контролировать приемы пищи, я на выходных готовила еду на неделю и распределяла ее по судочкам, каждый из которых был подписан по дням недели.

На выходных я позволяла съедать себе что-то сладкое — йогурт или шоколадку. Поэтому буквально количеством этих судочков я считала дни до наступления следующих выходных, когда наконец-то смогу купить себе что-то вкусное.

Через два месяца в таком режиме меня начала мучать бессонница, я просыпалась по ночам и не могла уснуть. Рацион свой я не изменила, ела маленькими порциями творог, яйца и мясо курицы, а также пила много воды.

В верхней части живота я ощущала сильные боли, у меня пропала менструация, волосы начали выпадать, а ногти ломались. О модной стрижке и маникюре мне пришлось забыть. Я подстриглась коротко и не посещала салон.

Дальше ситуация со здоровьем ухудшалась. У меня часто опускалась температура до 35,5 ℃, мучали судороги, голова чаще болела, чем не болела.

При этом у меня постоянно сильно билось сердце, была непонятная тревожность. По ночам, когда я таки спала, мне снились кошмары. Практические пропало желание что-то делать, даже элементарно выходить на улицу и ухаживать за собой.

На третий месяц ухудшение продолжилось. Какой у меня был тогда вес, я уже не знаю. Помню лишь, как металась к холодильнику и проверяла, на месте ли судочки с крохами еды.

Если раньше я ждала выходных и похода в магазин, чтобы купить себе что-то вкусное, то в тот период я ходила по супермаркету, и никакая шоколадка или булка не провоцировали слюноотделение. Мне их попросту не хотелось.

Тогда у меня температура не повышалась выше 35,5 ℃, хотя всегда были нормальные показатели. Я хотела бросить работу, забиться в угол и просто ничего не делать. Единственное, что меня успокаивало, когда я могла пальцами нащупать и посчитать все свои ребра.

В таком состоянии и, как потом выяснилось, с весом 43 кг меня забрали домой родители. К психологу или психиатру мы не обращались, посетили лишь терапевта, гастроэнтеролога и гинеколога.

Поначалу и дома я неохотно ела, но под давлением близких, из жалости к родным, которые просто рыдали возле меня, я начала опять принимать еду. При этом меня всячески поощряли, готовя именно то, что я люблю. Через два месяца я уже весила 52 кг, а через полгода 59 кг. Понадобился еще год, чтобы наладить менструальный цикл, отрастить волосы и ногти, вернуть здоровый внешний вид.

Сейчас я понимаю, что фигура и внешний вид важны. Но лучше нормально питаться и заниматься спортом, чем мучать себя голодом. К тому состоянию мне не хочется возвращаться ни за что.