Скандальная ситуация с украинскими блогерами Игорем Пустовитом и Сашей Бо вынесла на поверхность проблему булимии. Долгое время отношения пары считались идеальными, однако выяснилось, что у Саши было расстройство пищевого поведения (РПП), которое она скрывала от мужа. Это во многом повлияло на атмосферу в их семье.

Эта ситуация — не единственная, скорее, показательная.

Многие люди страдают булимией и не осознают этого. Другие же знают о своей проблеме, но боятся или стесняются об этом говорить. Третьи — готовы с ней бороться, но не знают, как.

Вместе с клиническим психологом, членом Национальной психологической ассоциации Украины, Ассоциации Когнитивно-поведенческой психотерапии (Санкт-Петербург) Мариной Исмаиловой Факты ICTV разобрали этот вид РПП, его главные признаки и как с ним бороться.

— Что такое булимия?

— Булимия — это расстройство пищевого поведения, которое проявляется тем, что человек неконтролируемо принимает пищу, то есть переедает, с последующим вызыванием рвоты или приемом слабительных веществ для опустошения желудка или кишечника.

— Чем булимия отличается от обычного переедания?

— Разница в том, что человек делает это бесконтрольно. При этом эпизоды возврата или вывода пищи должны проводиться не менее двух-трех раз в течение двух недель.

Если такой регулярности нет, человек находится на грани, заедает, переедает, но это еще не булимия.

— Часто люди путают булимию с анорексией. Почему?

— Анорексия — это отказ от еды, а булимия — бесконтрольное переедание. Путают, потому что об анорексии слышат чаще. И ее больше заметно по внешнему виду человека, по его худобе. А при булимии человек может иметь нормальные показатели веса.

— Каковы главные причины булимии?

— Причины на сегодня не изучены в полной мере. На это влияет и генетика, и степень тревожности, и самооценка, а также любая негативная жизненная ситуация, которая стала триггером.

С точки зрения физиологии ее могут провоцировать диеты, нарушение режима питания, несбалансированный рацион, и любые другие факторы, которые могут стать причиной сбоя в работе нейромедиаторов.

Что касается психологии, то это стрессы, страхи, низкая самооценка, неуверенность в себе, излишний перфекционизм.

На самом деле выстрелить может все что угодно, и в любой момент. Никто от этого не застрахован.

— Кто предрасположен? Бытует мнение, что это проблема худеющих девушек или же одиноких женщин.

— Да, женщины более склонны к развитию булимии. Я в своей практике не встречала мужчин, которые страдают таким видом РПП. Хотя в различных исследованиях описаны случаи заболевания мужчин, но их численность гораздо меньше.

— Главные симптомы?

— В первую очередь это регулярное и хаотичное переедание с выводами пищи, а также нестабильное психическое состояние, в частности тревога и чувство вины после приема пищи.

— Как долго человек с булимией может скрывать это от близких? И могут ли они это определить?

— Важнейший признак заболевания — ощущение полной потери контроля над собой во время приступа переедания. Внешние признаки не очень явные. Более точно их может определить специалист, однако обычный человек также в силах это сделать.

Необходимо обращать внимание на изменения во внешности. На качество кожи — там могут быть высыпания и шелушения, она становится недостаточно упругой и желтеет. Явные признаки — растрескавшиеся губы и нарушенная эмаль нижних зубов, а также пальцы рук с потрескавшейся кожей, с помощью которых человек вызывает рвоту. Возможно головокружение и даже временное прекращение менструации.

Для больных булимией характерно определенное поведение за столом — они едят много, не разбирая, что и в каком порядке, поглощают еду быстро, проглатывая ее большими кусками.

После приема пищи они могут быть раздражительными, более обидчивыми, впадать в состояние апатии.

— Есть ли стадии булимии?

— Как таковых их не выделяют, хотя, конечно же, условно есть период, когда болезнь только начинается, набирает обороты, и когда человек уже не способен самостоятельно с ней справиться, а требует помощи специалиста или даже госпитализации.

— Каковы последствия для здоровья?

— Негативные последствия могут быть как со стороны физиологии, так и психики.

Со стороны физиологии это проблемы с ЖКТ (язвы, колиты, рефлюкс пищевода), со щитовидной железой, с сосудами, с зубной эмалью, раздражение глотки, нарушение менструального цикла, выпадение волос, мышечная слабость.

Со стороны психики — тревожные состояния и депрессия. Кстати, они могут быть как причинами, так и следствием булимии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клинический психолог | Киев???? (@ismailova.psychologist)

— Можно ли умереть от булимии?

— Можно умереть от заболеваний, которые она спровоцирует.

— Как вести себя близким, если они фиксируют, что у их родственника — булимия?

— Со стороны близких не должно быть никакой критики, подчеркивания того, что человек болен и требует какого-то лечения. Это очень важно.

Нельзя ругать человека, и ни в коем случае не ограничивать его в еде. Это вызовет только обратный эффект.

Кстати, главный враг — фраза “Ты будешь толстым”. Именно из-за этих слов, которые родители часто говорят своим детям в ранние годы, сверстники или друзья — в более поздний период, может впоследствии развиться булимия.

Нужно общаться с таким человеком с позиции помощи, попытаться выяснить причины, понять, зачем он это делает, и хочет ли что-то изменить.

— Как лечится булимия?

— Это комплекс мер. В запущенной стадии наряду с психотерапией применяют медикаментозное лечение, антидепрессанты.

Очень помогает когнитивно-поведенческая терапия. Обязательно должна быть правильная атмосфера в семье, поддержка и понимание близких.

— Можно ли говорить о профилактике булимии?

— Здесь возможна лишь профилактика эмоциональных реакций. Каждый человек должен осознавать, что так или иначе у нас в жизни регулярно происходят стрессовые ситуации. И нужно закалять свою психику и учиться правильно на них реагировать.