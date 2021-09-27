Скандальная ситуация с украинскими блогерами Игорем Пустовитом и Сашей Бо вынесла на поверхность проблему булимии. Долгое время отношения пары считались идеальными, однако выяснилось, что у Саши было расстройство пищевого поведения (РПП), которое она скрывала от мужа. Это во многом повлияло на атмосферу в их семье.
Эта ситуация — не единственная, скорее, показательная.
Многие люди страдают булимией и не осознают этого. Другие же знают о своей проблеме, но боятся или стесняются об этом говорить. Третьи — готовы с ней бороться, но не знают, как.
Вместе с клиническим психологом, членом Национальной психологической ассоциации Украины, Ассоциации Когнитивно-поведенческой психотерапии (Санкт-Петербург) Мариной Исмаиловой Факты ICTV разобрали этот вид РПП, его главные признаки и как с ним бороться.
— Что такое булимия?
— Булимия — это расстройство пищевого поведения, которое проявляется тем, что человек неконтролируемо принимает пищу, то есть переедает, с последующим вызыванием рвоты или приемом слабительных веществ для опустошения желудка или кишечника.
— Чем булимия отличается от обычного переедания?
— Разница в том, что человек делает это бесконтрольно. При этом эпизоды возврата или вывода пищи должны проводиться не менее двух-трех раз в течение двух недель.
Если такой регулярности нет, человек находится на грани, заедает, переедает, но это еще не булимия.
— Часто люди путают булимию с анорексией. Почему?
— Анорексия — это отказ от еды, а булимия — бесконтрольное переедание. Путают, потому что об анорексии слышат чаще. И ее больше заметно по внешнему виду человека, по его худобе. А при булимии человек может иметь нормальные показатели веса.
— Каковы главные причины булимии?
— Причины на сегодня не изучены в полной мере. На это влияет и генетика, и степень тревожности, и самооценка, а также любая негативная жизненная ситуация, которая стала триггером.
С точки зрения физиологии ее могут провоцировать диеты, нарушение режима питания, несбалансированный рацион, и любые другие факторы, которые могут стать причиной сбоя в работе нейромедиаторов.
Что касается психологии, то это стрессы, страхи, низкая самооценка, неуверенность в себе, излишний перфекционизм.
На самом деле выстрелить может все что угодно, и в любой момент. Никто от этого не застрахован.
— Кто предрасположен? Бытует мнение, что это проблема худеющих девушек или же одиноких женщин.
— Да, женщины более склонны к развитию булимии. Я в своей практике не встречала мужчин, которые страдают таким видом РПП. Хотя в различных исследованиях описаны случаи заболевания мужчин, но их численность гораздо меньше.
— Главные симптомы?
— В первую очередь это регулярное и хаотичное переедание с выводами пищи, а также нестабильное психическое состояние, в частности тревога и чувство вины после приема пищи.
— Как долго человек с булимией может скрывать это от близких? И могут ли они это определить?
— Важнейший признак заболевания — ощущение полной потери контроля над собой во время приступа переедания. Внешние признаки не очень явные. Более точно их может определить специалист, однако обычный человек также в силах это сделать.
Необходимо обращать внимание на изменения во внешности. На качество кожи — там могут быть высыпания и шелушения, она становится недостаточно упругой и желтеет. Явные признаки — растрескавшиеся губы и нарушенная эмаль нижних зубов, а также пальцы рук с потрескавшейся кожей, с помощью которых человек вызывает рвоту. Возможно головокружение и даже временное прекращение менструации.
Для больных булимией характерно определенное поведение за столом — они едят много, не разбирая, что и в каком порядке, поглощают еду быстро, проглатывая ее большими кусками.
После приема пищи они могут быть раздражительными, более обидчивыми, впадать в состояние апатии.
— Есть ли стадии булимии?
— Как таковых их не выделяют, хотя, конечно же, условно есть период, когда болезнь только начинается, набирает обороты, и когда человек уже не способен самостоятельно с ней справиться, а требует помощи специалиста или даже госпитализации.
— Каковы последствия для здоровья?
— Негативные последствия могут быть как со стороны физиологии, так и психики.
Со стороны физиологии это проблемы с ЖКТ (язвы, колиты, рефлюкс пищевода), со щитовидной железой, с сосудами, с зубной эмалью, раздражение глотки, нарушение менструального цикла, выпадение волос, мышечная слабость.
Со стороны психики — тревожные состояния и депрессия. Кстати, они могут быть как причинами, так и следствием булимии.
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— Можно ли умереть от булимии?
— Можно умереть от заболеваний, которые она спровоцирует.
— Как вести себя близким, если они фиксируют, что у их родственника — булимия?
— Со стороны близких не должно быть никакой критики, подчеркивания того, что человек болен и требует какого-то лечения. Это очень важно.
Нельзя ругать человека, и ни в коем случае не ограничивать его в еде. Это вызовет только обратный эффект.
Кстати, главный враг — фраза “Ты будешь толстым”. Именно из-за этих слов, которые родители часто говорят своим детям в ранние годы, сверстники или друзья — в более поздний период, может впоследствии развиться булимия.
Нужно общаться с таким человеком с позиции помощи, попытаться выяснить причины, понять, зачем он это делает, и хочет ли что-то изменить.
— Как лечится булимия?
— Это комплекс мер. В запущенной стадии наряду с психотерапией применяют медикаментозное лечение, антидепрессанты.
Очень помогает когнитивно-поведенческая терапия. Обязательно должна быть правильная атмосфера в семье, поддержка и понимание близких.
— Можно ли говорить о профилактике булимии?
— Здесь возможна лишь профилактика эмоциональных реакций. Каждый человек должен осознавать, что так или иначе у нас в жизни регулярно происходят стрессовые ситуации. И нужно закалять свою психику и учиться правильно на них реагировать.