Новое научное открытие, опубликованное в Nature Communications, свидетельствует, что кишечные паразиты анкилостомы могут помочь предотвратить развитие диабета II типа.

В двойном слепом исследовании приняли участие 40 участников в возрасте от 27 до 50 лет с ранними признаками метаболических заболеваний. Они получили либо 20, либо 40 микроскопических личинок анкилостом. Другая группа принимала плацебо.

Все участники эксперимента имели факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа, — сказала доктор Дорис Пирс из Австралийского института тропического здоровья и медицины.

Ученые обнаружили, что глисты вызывают противовоспалительные реакции, которые защищают от инфекций. Интересно, что те, кто был заражен глистами, отмечали лучшее настроение и в целом чувствовали себя здоровее, чем те, кто принимал плацебо.

Конечно, не все анкилостомы одинаковы, и, подобно бактериям, паразитические черви взаимодействуют с организмом человека. Но для здоровья хозяина использование низкодозовой терапии имеет многочисленные преимущества.

Такой вывод является результатом ряда экспериментов ученых, которые использовали глистов для успешного лечения хронических заболеваний, таких как болезнь раздраженного кишечника и целиакия.

Результаты эксперимента свидетельствуют о возможности использования анкилостом для создания новых лечебных подходов, в частности, специальных таблеток, содержащих паразитов. Новый метод лечения может быть безопасным и благоприятным для здоровья людей.

Источник: Австралийский институт тропического здоровья и медицины