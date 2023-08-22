Нове наукове відкриття, опубліковане в Nature Communications, свідчить, що кишкові паразити анкілостоми можуть допомогти запобігти розвитку діабету ІІ типу.

У подвійному сліпому дослідженні взяли участь 40 учасників віком від 27 до 50 років з ранніми ознаками метаболічних захворювань. Вони отримали або 20, або 40 мікроскопічних личинок анкілостом. Інша група приймала плацебо.

Всі учасники експерименту мали фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань і діабету ІІ типу, — сказала доктор Доріс Пірс з Австралійського інституту тропічного здоров’я та медицини.

Вчені виявили, що глисти викликають протизапальні реакції, які захищають від інфекцій. Цікаво, що ті, хто був заражений глистами, зазначали кращий настрій і загалом почувалися здоровішими, ніж ті, хто приймав плацебо.

Звичайно, не всі анкілостоми однакові, і, подібно до бактерій, паразитичні черв’яки взаємодіють з організмом людини. Але для здоров’я господаря використання низькодозової терапії має численні переваги. Такий висновок є результатом низки експериментів науковців, які використовували глистів для успішного лікування хронічних захворювань, як-от хвороба подразненого кишечника і целіакія.

Такі результати свідчать про можливість використання анкілостом для створення нових лікувальних підходів, зокрема, спеціальних пігулок, що містять паразитів. Такий метод лікування може бути безпечним і сприятливим для метаболічного здоров’я людей.

Джерело: Австралійський інститут тропічного здоров’я та медицини