В Западноукраинском специализированном детском медцентре удалили кисту селезенки 10-летнему мальчику.

Хирургам удалось удалить новообразование и сохранить селезенку и ее функции.

Симптомы кисты селезенки

Месяц назад львовянин Максим начал чувствовать неприятное распирание и боль в животе. Особенно это проявлялось после занятий спортом. Родители быстро обратились за помощью к медикам.

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Во время ультразвукового исследования врачи обнаружили образование, которое занимало 2/3 селезенки.

— Предыдущие обследования показывали, что из-за больших размеров образования вероятна спленктомия (удаление) селезенки, — говорит детский хирург Андрей Кузик.

Удаление кисты селезенки

Хирургам удалось удалить образование, сохранив верхний сегмент органа и все его функции.

Сейчас за Максимкой постоянно наблюдают врачи.

Сына приезжал поддержать отец, который служит в ВСУ. Парень говорит, хочет быть похожим на папу, когда вырастет.

Источник и фото: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр