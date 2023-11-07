Во львовском Охматдете местные хирурги вместе с американскими коллегами лечат мальчика с лимфангиомой.
Симптомы лимфангиомы
Шестилетний Назар с Закарпатья имеет доброкачественную неоплазию, которая образовалась из лимфатических сосудов в околоушной области.
Лимфангиома медленно увеличивается из-за нарастающего застоя лимфатической жидкости и гидравлического растяжения лимфатических сосудов.
Первые симптомы болезни у мальчика проявились в июле, тогда родители обратились в Охматдет.
Когда стало известно, что прибудет команда американских врачей, Назара сразу записали на консультацию.
Лечение лимфангиомы
Для лечения медики используют специальные инъекции, которые уменьшают активность новообразования.
— В конкретной ситуации у нас была возможность сделать все менее травматично — ввести в саму мальформацию препарат, который уменьшает ее активность, — говорит детский хирург Юлия Хомин.
Для дальнейшего лечения нужно еще минимум две подобные инъекции. Специалисты будут наблюдать за мальчиком, при необходимости будут еще раз вводить препарат в мальформацию.
Сейчас команда врачей Охматдета вместе с американскими коллегами делают все возможное для успешного лечения Назара.
Источник: Центр детской медицины. Больница Охматдет