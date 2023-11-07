Во львовском Охматдете местные хирурги вместе с американскими коллегами лечат мальчика с лимфангиомой.

Симптомы лимфангиомы

Шестилетний Назар с Закарпатья имеет доброкачественную неоплазию, которая образовалась из лимфатических сосудов в околоушной области.

Лимфангиома медленно увеличивается из-за нарастающего застоя лимфатической жидкости и гидравлического растяжения лимфатических сосудов.

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Первые симптомы болезни у мальчика проявились в июле, тогда родители обратились в Охматдет.

Когда стало известно, что прибудет команда американских врачей, Назара сразу записали на консультацию.

Лечение лимфангиомы

Для лечения медики используют специальные инъекции, которые уменьшают активность новообразования.

— В конкретной ситуации у нас была возможность сделать все менее травматично — ввести в саму мальформацию препарат, который уменьшает ее активность, — говорит детский хирург Юлия Хомин.

Для дальнейшего лечения нужно еще минимум две подобные инъекции. Специалисты будут наблюдать за мальчиком, при необходимости будут еще раз вводить препарат в мальформацию.

Сейчас команда врачей Охматдета вместе с американскими коллегами делают все возможное для успешного лечения Назара.

Источник: Центр детской медицины. Больница Охматдет

Фото: Центр детской медицины. Больница Охматдет