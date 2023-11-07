У львівському Охматдиті місцеві хірурги разом з американськими колегами лікують хлопчика з лімфангіомою.

Симптоми лімфангіоми

Шестирічний Назар із Закарпаття має доброякісну неоплазію, що утворилась з лімфатичних судин у привушній ділянці.

Лімфангіома повільно збільшується через застій лімфатичної рідини, що збільшується, та гідравлічне розтягування лімфатичних судин.

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Перші симптоми хвороби у хлопчика з’явилися в липні, тоді батьки звернулися до Охматдиту. Коли стало відомо, що прибуде команда американських лікарів, Назара одразу записали на консультацію.

Лікування лімфангіоми

Для лікування медики використовують спеціальні ін’єкції, які зменшують активність новоутворення.

– У конкретній ситуації у нас була можливість зробити усе менш травматично – ввести у саму мальформацію препарат, який зменшує її активність, – каже дитячий хірург Юлія Хомин.

Для подальшого лікування потрібно ще мінімум дві подібні ін’єкції. Фахівці спостерігатимуть за хлопчиком, за потреби будуть ще раз вводити препарат у мальформацію.

Зараз команда лікарів Охматдиту разом з американськими колегами роблять все можливе для успішного лікування Назара.

Джерело: Центр дитячої медицини. Лікарня Охматдит

Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня Охматдит