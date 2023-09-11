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В Охматдиті Львова вилікували 12-річну дівчинку після важкого ускладнення отиту

11 Вересня 2023, 21:41
Марина Мелехова редактор
отит

Сім’я з львівської області звернулася до місцевого оториноларинголога, коли 12-річна донька Олена мала скарги на болі в вусі. Лікар дав направлення до клініки голови та шиї Охматдит, де було виявлено ускладнення після отиту – запалення виличного відростка скроневої кістки.

– На щастя, у цьому випадку не сформувався абсцес. Тому обмежилися операцією для покращення дренування середнього вуха. І цього було достатньо, – повідомив Федір Юрочко, керівник клініки голови та шиї у Львові.

Він також зазначив, що після операції було встановлено спеціальний шунт для поліпшення відтоку гною.

–  Ми дуже задоволені тим, що обрали цю клініку, і що тут надали нашій доньці всю необхідну допомогу, – поділилась враженнями мама дівчинки.

Лікарі закликають батьків не зволікати, якщо бачать у дитини біля вуха набряк, а одразу звертатися до фахівців.

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