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В Охматдете Львова вылечили 12-летнюю девочку после тяжелого осложнения отита

11 сентября 2023, 21:41
Марина Мелехова редактор
отит

Семья из львовской области обратилась к местному оториноларингологу, когда 12-летняя дочь Елена имела жалобы на боли в ухе. Врач дал направление в клинику головы и шеи Охматдет, где было обнаружено осложнение после отита — воспаление скулового отростка височной кости.

— К счастью, в этом случае не сформировался абсцесс. Поэтому ограничились операцией для улучшения дренирования среднего уха. И этого было достаточно, — сообщил Федор Юрочко, руководитель клиники головы и шеи.

Он также отметил, что после операции был установлен специальный шунт для улучшения оттока гноя.

— Мы очень довольны тем, что выбрали эту клинику, и что здесь оказали нашей дочери всю необходимую помощь, — поделилась впечатлениями мама девочки.

Врачи призывают родителей не медлить, если видят у ребенка возле уха отек, а сразу обращаться к специалистам.

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Источник и фото: Львовская областная детская больница Охматдет

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