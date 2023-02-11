В Великобритании произошла самая большая за всю историю вспышка птичьего гриппа с почти 300 подтвержденными случаями.

Смертельный патоген теперь на один шаг ближе к распространению среди людей.

Вспышка птичьего гриппа

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Птичий грипп – это инфекционный вид гриппа, распространяющийся среди птиц.

Дикие птицы являются переносчиками, особенно путём миграции. Поскольку они собираются вместе для размножения, вирус быстро распространяется, затем переносится в другие части земного шара.

Какой штамм сейчас распространяется

С сентября 2021 года новый вирус H5N1 был обнаружен у примерно 80 млн птиц и домашней птицы во всем мире — это вдвое больше, чем предыдущий рекорд годом ранее.

Вирус не только быстро распространяется, он также убивает на беспрецедентном уровне, что заставляет некоторых экспертов утверждать, что это самый смертоносный вариант на сегодняшний день.

Миллионы кур и индеек в Великобритании были выбракованы или заблокированы, что повлияло на доступность рождественских индеек и яиц от животных на свободном выгуле.

Можно ли заразить людей

В редких случаях он может передаваться людям через тесный контакт с мертвой или живой зараженной птицей.

Это включает в себя прикосновение к инфицированным птицам, их помету или подстилке. Люди также могут подхватить птичий грипп, если они убивают или готовят зараженную птицу к еде.

Но с 2003 года Всемирной организации здравоохранения было сообщено лишь о 860 случаях заболевания людей. Риск для людей был признан низким.

Но людей настоятельно призывают не прикасаться к больным или мертвым птицам, поскольку вирус смертелен, он убивает 56 % людей, которых ему удалось заразить.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебресус заявил на виртуальном брифинге на этой неделе, что мы должны подготовиться к потенциальной пандемии птичьего гриппа.

– Сейчас ВОЗ оценивает риск для людей как низкий, – сказал он. – Но мы должны подготовиться к любым изменениям статус-кво.

Птичий грипп перекинулся на млекопитающих

Усиленные предупреждения появились после того, как было обнаружено, что вирус H5N1 распространяется среди выдр и лис в Великобритании.

А Шотландская схема извлечения морских животных на берег (SMASS) сегодня подтвердила, что четыре мертвых тюленя — по одному в Абердиншире, Хайленде, Файфе и Оркнейских островах — дали положительный результат на птичий грипп.

В октябре произошла вспышка среди норок на ферме в Испании. Сотни морских львов также умерли от птичьего гриппа в Перу за последние недели, сообщают власти. Считается, что млекопитающие лакомятся зараженными трупами перелетных птиц.

Во время виртуального брифинга, организованного Science Media Center, профессор Браун предупредил, что наибольшее беспокойство вызывает расширение способности вируса заражать другие популяции хозяев.

– Это переносит вирус в места, ниши и экосистемы, в которых он раньше не было, – добавил он.его

Он подверг сомнению то, что органы здравоохранения имеют соответствующие системы отчетности для отслеживания быстрого распространения вируса.

— Меня больше всего волнует то, есть ли у нас глобальная структура? Все ли мы извлекли уроки из Covid-19, — спросил профессор.

Доктор Урсула Хефле, профессор Испанского института исследования дикой природы, сообщила, что текущая вспышка беспрецедентна, а вирус полностью изменился.

– Он не только адаптировался к диким птицам, но и способен сохраняться дольше, – добавила она.

Десятилетиями ученые предупреждали, что птичий грипп является вероятным претендентом на спровоцирование следующей пандемии.

Эксперты говорят, что это из-за угрозы рекомбинации — высокий уровень штаммов человеческого гриппа также повышает риск одновременного заражения птичьим гриппом человека.

Это может привести к слиянию смертельного штамма птичьего гриппа с трансмиссивным сезонным гриппом.

В статье в Lancet доктор Дзау и профессор Ядав предупредили, что другая пандемия может легко сравниться с пандемией гриппа 1918 года – самой смертоносной в современной истории, убившей примерно 50 млн человек во всем мире.

Считается, что Covid во всем мире повлек 6,7 млн смертей.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, уровень смертности от птичьего гриппа по всему миру составляет около 50 процентов.