Врачи не понимают, как ему, тяжелораненому, удалось выжить тогда под Песками. Конечно, можно говорить о мотивации, о судьбе… Но те, кто лечат Сергея уже больше года, говорят о невероятной жажде к жизни. Это отличает каждого раненого, который, несмотря на страшные раны и неутешительные прогнозы, таки встает на ноги.

Отдавая должное своему несокрушимому пациенту, пост о нем в социальных сетях разместило именно Министерство здравоохранения.

Сергею 34 года. Он — горный инженер. Всю жизнь работал на шахте, имеет 14 лет подземного стажа. До 24 февраля жил спокойной жизнью, имел семью.

Потом — большая война…

Под Песками пришлось принять ближний бой. Но перед этим по нашим ударили из противотанкового гранатомета. Ребят сразу накрыло. Сергей видел, как один из побратимов был убит, второму оторвало конечности, а третьего он не нашел.

Тогда защитника задело осколками — граната разорвалась на расстоянии двух метров. От смерти спас бронежилет.

— По нам не стреляли только из авиации, — вспоминает Сергей.

Сам раненый он не мог оставить в окопе полуживого друга, начал понемногу тянуть его в сторону своих.

Из стаи вражеских дронов сыпались гранаты. Одна таки попала, Сергею оторвало ногу. А в конце появился еще и танк — чтобы добить тех, кто остался.

Эвакуироваться было невозможно, поэтому защитник выбирался самостоятельно, будто из ада, ползком. Чтобы не истечь кровью, наложил три турникета. И так, со всеми ранениями и оторванной ногой, Сергей прополз около километра.

В больнице его обезболивали каждые два, а потом каждые четыре часа.

Первые четыре недели он почти не спал, не мог. Это был самый тяжелый период.

Далее защитник попал в Ровенскую область, где и сейчас проходит реабилитацию. Его путь был нелегким, однако, получив протез, благодаря своему упорству и несокрушимости боец уже пробует ходить без костылей и ежедневно борется за жизнь.

Дома его ждет любимый спортивный байк. А еще он говорит о победе и мечтает купить дом у реки где-то на Киевщине или в Винницкой области и открыть собственное дело.

Команда Минздрава благодарит Сергея за службу и желает воину скорейшего восстановления.

Фото: МОЗ