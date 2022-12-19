В мае 2022 года Верховная Рада приняла изменения в Закон О лекарственных средствах. Суть изменений: ограничение обращения в Украине препаратов, производство которых расположено на территории РФ и Белоруси. А также лекарственных средств иностранных компаний, прямо или косвенно связанных с этими двумя странами, то есть имеющих там свои заводы.

— Следует четко зафиксировать позицию Украины по поводу неприемлемости экономических отношений со странами, которые уничтожают украинских граждан или способствуют агрессору в этом, — говорится в пояснительной записке к изменениям к закону.

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Можно выделить пять важнейших пунктов, указывающих, что с новым законом украинцы не ощутят на себе недостатка необходимых лекарств.

1. Запретить можно исключительно те лекарственные средства, которые имеют два и более аналога, зарегистрированных и поставляемых на рынок Украины на протяжении последнего календарного года.

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2. Не могут быть запрещены следующие категории лекарственных средств: биологические и иммунобиологические; оригинальные (инновационные); для лечения редких (орфанных) заболеваний; лекарственные средства, форма выпуска и дозировка которых не имеют в Украине генерических заменителей; основные лекарства для ВИЧ/СПИД; лекарства, по которым был заключен до 24 февраля 2022 года действующий договор по их закупке за бюджетные средства.

3. Лекарственные средства, выпущенные в обращение до запрета, могут применяться в Украине до истечения срока годности.

4. Пациентские организации будут вовлечены в принятие окончательного решения о запрете. Законом определено, что такое решение должно быть принято на заседаниях Комиссии Министерства здравоохранения.

5. Иностранным компаниям дается полгода, чтобы сделать принципиальный выбор – свернуть свой бизнес на территории России и Беларуси или попасть под полный санкционный запрет в Украине.

В законе также прописано, что в случае, если в течение шести месяцев с даты издания приказа о временном запрете применения в Минздрав не поступает подтвержденная информация об устранении оснований такого запрета или не предоставлены гарантийные обязательства, Минздрав формирует перечень лекарственных средств, подлежащих полному запрету.