26-летнюю львовянку Викторию Хемич хорошо знают и ценят в реабилитационном центре Незламні. Сейчас девушка присоединилась к команде специалистов, призвание которых — лечить, протезировать и реабилитировать украинцев. Не за рубежом, а дома — в Украине.

Прошло уже почти полгода с тех пор, как Виктория перестала быть пациенткой Центра. И теперь всегда улыбающаяся, приветливая девушка на протезе своим примером несокрушимости вдохновляет раненых, многие из которых тоже с ампутациями.

Виктория потеряла ногу в результате ДТП. Ее сбил автобус прямо на пешеходном переходе. Еще и тянул девушку за собой несколько метров после столкновения.

В тяжелом состоянии, с массивной кровопотерей и разорванной ногой скорая доставила девушку в Национальный реабилитационный центр Незламні.

Чтобы спасти жизнь пациентки, врачи должны были ампутировать нежизнеспособную конечность и провести массивное переливание компонентов крови.

После реабилитации девушка получила протез и ловко на нем ходит.

Этой историей львовские врачи напоминают о просветительской акции Твоя кровь спасает, которую они начали. Ее цель — повысить осведомленность людей о донорстве крови и мотивировать становиться донорами.

Стать донором крови во Львове можно по адресу: ул. Миколайчука, 9. В будни с 9:00 до 12:00.

Запись по номеру: 0 800 333 003.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова