26-річну львів’янку Вікторію Хемич добре знають і цінують у реабілітаційному центрі Незламні. Нині дівчина приєдналась до команди спеціалістів, покликання яких – лікувати, протезувати та реабілітувати українців. Не за кордоном, а вдома – в Україні.

Минуло вже майже пів року відтоді, як Вікторія перестала бути пацієнткою центру. І тепер завжди усміхнена, привітна дівчина на протезі своїм прикладом незламності надихає поранених, багато з яких теж з ампутаціями.

Вікторія втратила ногу внаслідок ДТП. Її збив автобус просто на пішохідному переході. Ще й тягнув дівчину за собою декілька метрів після зіткнення.

У важкому стані, з масивною крововтратою та пошматованою ногою швидка доправила дівчину до Національного реабілітаційного центру Незламні.

Аби врятувати життя пацієнтки, лікарі мали ампутувати нежиттєздатну кінцівку та провести масивне переливання компонентів крові.

Після реабілітації дівчина отримала протез і вправно на ньому ходить.

Цією історією львівські лікарі нагадують про просвітницьку акцію Твоя кров рятує, яку вони започаткували. Її мета – підвищити обізнаність людей про донорство крові та мотивувати ставати донорами.

Стати донором крові у Львові можна за адресою: вул. Миколайчука, 9. У будні з 9:00 до 12:00.

Запис за номером: 0 800 333 003.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова