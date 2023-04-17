Після шести місяців на інвалідному візку Петро вчиться знову ходити, але вже на протезах. Він боєць 24 механізованої бригади. У вересні на Херсонщині дістав поранення – підірвався на протитанковій міні, втратив обидві ноги та пальці лівої руки.

Три тижні був у штучній комі, п’ять разів опинявся на межі життя та смерті. Але жага до життя перемогла. Медперсонал щойно відкритого центру Superhumans у Львові відзначає мужність, незламність і глибинне бажання воїна перемогти свою неміч.

– Зараз я, наче дитина, що народилася і робить перші кроки. Важко, але роботи багато, головне – рівновагу вловити. Нічого, ми навчимося, головне не здаватися, – говорить Петро Буряк.

Центр Superhumans – сучасний комплекс психологічної підтримки, реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії для людей, які постраждали внаслідок війни. Цього пацієнта протезували партнери центру в Німеччині.

– Ми почали працювати фактично ще до відкриття, тобто не сьогодні старт роботи, – розказує Андрій Віленський, медичний директор центру Superhumans.

За словами Андрія, їм вдалося зібрати мультидисциплінарну команду, на сьогодні кількість тих пацієнтів, які вже мають індивідуальні реабілітаційні плани, готуються до протезування і проходять вже протезування, більше двадцяти.

Щороку тут планують протезувати до трьох тисяч людей. Серед пацієнтів не лише військові, а й цивільні. Ось 23-річний Руслан з Ізюма, він 200 днів із сім’єю був під окупацією. Пережив ворожий полон і тортури. Його батько військовий. У січні хлопець на власному подвір’ї натрапив на снаряд, втратив пальці на лівій руці.

– Я тільки сьогодні сюди приїхав, зразу почали все робити. Мені потрібен протез, щоб на мотоциклі їздити, бо я займаюсь мотоспортом, – пояснює Руслан.

Центр працюватиме на базі комунальної лікарні у двох корпусах. Сьогодні роботу розпочав перший – триповерхова будівля з відділеннями психологічної підтримки та фізичної реабілітації. Тут є басейн і спеціальна лабораторія, де всі протези виготовлятимуть з нуля і під конкретні потреби кожного пацієнта.

– Протези верхніх кінцівок розглядають як протези косметичні, механічні, – пояснює завідувачка відділення центру протезування Вікторія Оліх.

За словами Вікторії, є ще міопротезування, там де використовують оті біонічні кисті, наразі триває виготовлення тестувальних, примірочних гільз під такі протези.

Послуги тут безкоштовні. Усе завдяки благодійникам. Амбасадори проєкту – відомі люди України та світу. У Наглядовій раді, зокрема, й перша леді України Олена Зеленська.

– Ми всі мріємо про відновлену країну, і особисто я вважаю, що відновлення країни розпочинається з відновлення кожної конкретної людини – військового або цивільного, дитини або дорослого. І тому коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили, – говорить Олена Зеленська.

У центрі ще тривають будівельні роботи, їх планують завершити до кінця року.

– Добудуємо палатний фонд і хірургічне відділення. А також освітній центр, – ділиться найближчими планами директорка центру Superhumans Ольга Руднєва.

За словами Ольги, йдеться про потужність фахівців. Центр не може запротезувати більше людей, якщо мало рук, які знають, як протезувати складні випадки. В Україні зараз переважно складні випадки, потрійна, подвійна, або високі ампутації.

У планах команди відкриття ще п’яти аналогічних центрів в інших містах України. Цьогоріч планують розпочати роботи у Харкові.