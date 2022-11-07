Власти Уганды в минувшую субботу, 5 ноября, приняли решение о продлении трехнедельного карантина в двух районах страны в связи со вспышкой лихорадки Эбола, которая унесла более 50 жизней. Речь идет об ограничении поездок и закрытии общественных мест.

Сообщается, что в субботу был зарегистрирован 51 смертельный случай.

Также отмечается, что штамм, который в настоящее время циркулирует в Уганде, известен как суданский вирус Эбола, против которого в настоящее время нет вакцины, хотя есть несколько препаратов, которые проходят клинические испытания.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на минувшей неделе заявила, что в Уганде зарегистрировано более 150 подтвержденных и вероятных случаев заражения, в том числе 64 смертельных исхода.

ВОЗ также предупредила, что существует высокий риск дальнейшего распространения лихорадки Эбола, и призвала соседние страны повысить свою готовность.

Напомним, что самая страшная эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке в период с 2013 по 2016 годы унесла жизни более 11 300 человек.