Влада Уганди минулої суботи, 5 листопада, ухвалила рішення щодо подовження тритижневого карантину в двох районах країни у зв’язку зі спалахом лихоманки Ебола, яка забрала понад 50 життів. Йдеться про обмеження поїздок і закриття громадських місць.

Повідомляється, що в суботу був зареєстрований 51 смертельний випадок.

Також зазначається, що штам, який наразі час циркулює в Уганді, відомий як суданський вірус Ебола, проти якого поки немає вакцини, хоча є кілька препаратів, які проходять клінічні випробування.

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на минулому тижні заявила, що в Уганді зареєстровано понад 150 підтверджених і ймовірних випадків зараження, в тому числі 64 смертельних випадки.

ВООЗ також попередила, що існує високий ризик подальшого поширення лихоманки Ебола, і закликала сусідні країни підвищити свою готовність.

Нагадаємо, що найстрашніша епідемія лихоманки Ебола в Західній Африці в період з 2013 по 2016 роки забрала життя понад 11 300 осіб.