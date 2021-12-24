В одной из школ города Заставна Черновицкой области произошла вспышка ветряной оспы. Школу закрыли на карантин, а учеников отправили на дистанционную учебу.

Школьники будут учиться из дома с 24 декабря по 31 декабря, а затем начнутся каникулы.

Такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По словам городского головы Василия Радиша, 23 декабря ветряная оспа была обнаружена примерно у 30 учеников школы. Среди больных – преимущественно учащиеся младших классов.

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Мэр города добавил, что через неделю начинаются зимние каникулы, следовательно, вместе с неделей дистанционного обучения удастся выдержать 21 карантинный день.

Источник: АСС