Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Вітрянка на Буковині: школу відправили на карантин через спалах інфекції

24 Грудня 2021, 15:32
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Вітрянка на Буковині: школу відправили на карантин через спалах інфекції
Джерело: УНІАН

В одній із шкіл міста Заставна Чернівецької області стався спалах вітряної віспи. Школу закрили на карантин, а учнів відправили на дистанційне навчання.

Школярі навчатимуться з дому від 24 грудня по 31 грудня, а потім розпочнуться канікули.

Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами міського голови Василя Радиша, 23 грудня вітряну віспу виявили приблизно у 30 учнів школи. Серед хворих – переважно учні  молодших класів.

Читайте також:
Вітрянка на Буковині: школу відправили на карантин через спалах інфекціїСимптоми вітрянки у дорослих

Мер міста додав, що за тиждень розпочинаються зимові канікули, отже, разом з тижнем дистанційного навчання вдасться витримати 21 карантинний день.

Джерело: АСС

Теги
Карантин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка