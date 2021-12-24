В одній із шкіл міста Заставна Чернівецької області стався спалах вітряної віспи. Школу закрили на карантин, а учнів відправили на дистанційне навчання.

Школярі навчатимуться з дому від 24 грудня по 31 грудня, а потім розпочнуться канікули.

Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами міського голови Василя Радиша, 23 грудня вітряну віспу виявили приблизно у 30 учнів школи. Серед хворих – переважно учні молодших класів.

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Мер міста додав, що за тиждень розпочинаються зимові канікули, отже, разом з тижнем дистанційного навчання вдасться витримати 21 карантинний день.

Джерело: АСС