Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования еще одну вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате Covovax.

Об этом сообщили в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения. Вакцину выпускают в Индии по лицензии американской компании Novavax.

— Вакцина соответствует стандартам ВОЗ по защите от Covid-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Препарат может использоваться во всем мире, — отметили в организации.

В ВОЗ добавили, что вакцину Covovax оценивали по процедуре для использования в чрезвычайных ситуациях. В основе исследований — данные о качестве, безопасности и эффективности.

Одобрение препарата ВОЗ является обязательным условием для попадания в список программы COVAX, а также для международных закупок.

Covavax — субъединичная вакцина, которая состоит из смеси вирусных белков разных типов. Они являются лишь частицами вируса, которые будет распознавать иммунная система.

Субъединичные вакцины делают из белков, которые получают биотехнологически, без размножения вируса в культуре клеток. По такой технологии создаются вакцины, которые уже используются в календаре прививок, в частности — против гепатита В, или гемофильной инфекции.

После проведения испытаний в США и Мексике вакцина против коронавируса от Novavax показала общую эффективность 90,4%. Подробнее о вакцине против коронавируса от Novavax читайте в материалах на сайте Факты ICTV.