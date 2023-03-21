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Впервые в мире: в Италии успешно имплантировали митральный клапан в работающее сердце

21 марта 2023, 11:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Pixabay

Специалисты клиники Molinette в Турине (Италия) впервые в мире успешно имплантировали транскатетерный протез митрального клапана в работающее сердце.

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Пациентом стала 62-летняя женщина с митральной недостаточностью. Из-за множественных факторов риска ей было слишком опасно имплантировать клапан традиционным методом, предполагающим экстракорпоральное (искусственное) кровообращение.

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Протез сердечного клапана под названием Эпигон был разработан французскими и итальянскими исследователями.

Источник: ANSA

Теги
Италия Медики Операция Серце
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