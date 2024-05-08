Как заявили в фармацевтической компании AstraZeneca, появление на рынке множества новых вакцин, адаптированных для борьбы с вариантами Covid-19 привело к снижению спроса на вакцину AstraZeneca, которая больше не производится и не поставляется.

Статистика

— По независимым оценкам, только за первый год применения вакцины было спасено более 6,5 млн жизней и по всему миру было поставлено более 3 млрд доз, — говорится в заявлении.

Отмечается, что усилия компании были признаны правительствами всего мира как важнейший компонент прекращения глобальной пандемии.

Польза и риски

В 2021 году компания AstraZeneca изменила название своей вакцины против Covid-19 на Vaxzevria. Препарат был разрешен для использования лицами в возрасте 18 лет и старше и вводился двумя инъекциями с интервалом примерно в три месяца. В некоторых странах он также использовался в качестве бустерной дозы.

Хотя вакцина Vaxzevria в целом оказалась безопасной и эффективной, она несла риск редкого, но серьезного побочного эффекта, известного как тромбоз с тромбоцитопенией или TTS. Редкий синдром возникал примерно у двух-трех человек на каждые 100 000.

Рекомендации ВОЗ

В последних рекомендациях относительно вакцин против Covid-19, выпущенных Всемирной организацией здравоохранения в апреле, говорится, что составы препаратов должны быть нацелены на линию вируса JN.1, которая вытесняет существующие варианты линии XBB.