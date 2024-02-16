Военные врачи успешно удалили из раненой конечности воина часть гранаты ВОГ-17, спасая не только его руку, но и жизнь.

Спецназовцы со скальпелем

Боевые медики — это настоящие спецназовцы, но их оружие — скальпель и другой медицинский инструмент. Они ответственно выполняют свои задачи вблизи линии фронта, проводя сложные хирургические вмешательства.

Несмотря на все вызовы и трудности войны, наши военные медики прилагают все усилия, чтобы сохранить здоровье каждого украинского защитника.

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На этот раз врачи вытащили боевой элемент гранаты ВОГ-17, который попал прямо в руку нашего воина. Таким образом они спасли не только конечность, но и его жизнь.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к дальнейшему лечению и реабилитации.

Источник и фото: Командование Медицинских сил ВСУ