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Врятували кінцівку: бойові медики витягнули частину гранати з руки нашого воїна

16 Лютого 2024, 18:35
Марина Мелехова редактор
граната

Військові лікарі успішно видалили з пораненої кінцівки воїна частину гранати ВОГ-17,  врятувавши не лише його руку, а й життя.

Спецпризначенці зі скальпелем

Бойові медики — це справжні спецпризначенці, але їхня зброя — скальпель та інший медичний інструмент. Вони сумлінно виконують свої завдання біля лінії фронту, проводячи складні хірургічні втручання.

Попри усі виклики та труднощі війни, наші військові медики докладають усіх зусиль, щоб зберегти здоров’я кожного українського захисника.

Зараз дивляться

Цього разу лікарі витягнули бойовий елемент гранати ВОГ-17, який поцілив прямо в руку нашого воїна. Так вони врятували не лише кінцівку, а й його життя.

Наразі пацієнт почувається добре і готується до подальшого лікування та реабілітації.

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Джерело і фото: Командування Медичних сил ЗСУ

Теги
Війна в Україні військові Медицина в Україні медична допомога Травма
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